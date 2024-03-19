مقدمة

كان جيلبر سيموندون (1924-1989) فيلسوفًا فرنسيًا اشتهر بعمله في التفرد والتكنولوجيا. كان لنظرية التفرد التي وضعها سيموندون تأثير كبير على أعمال جيل ديلوز وكذلك برنارد ستيجلر وبريان ماسومي وأدريان ماكنزي وغيرهم الكثير. درس في المدرسة العليا للأساتذة في أولم والسوربون، ودافع عن أطروحته للدكتوراه في عام 1958. وقد نُشرت أطروحته الرئيسية، التفرد في ضوء مفهومي الشكل والمعلومات ، في جزأين - الأول في عام 1964. تحت عنوان الفرد ونشأته الفيزيولوجية والبيولوجية في النشر الجامعي الفرنسي، في حين أنه في عام 1989 فقط نشر أوبير الجزء الثاني، التفرد النفسي والجماعي. في حين أن أطروحته الرئيسية، التي أرست أسس تفكيره، لم تتم قراءتها على نطاق واسع حتى تمت مراجعتها من قبل جيل دولوز في عام 1966، فإن أطروحته التكميلية، حول طريقة وجود الأشياء تقنيات نشرها أوبييه بعد وقت قصير من اكتمالها (1958). في عام 2005، نشر جيروم ميلون طبعة كاملة من الأطروحة الرئيسية. فكيف تصور جيلبر سيموندون التقنية والموضوعات التقنية؟

المواضيع التقنية

تتمثل المشكلة العامة التي يثريها كتاب سيموندون المواضيع التقنية في ما يلي: هل ينبغي لنا أن نعارض الثقافة والتكنولوجيا إلى الحد الذي يؤدي فيه توحيد التقنيات إلى التثاقف؟ أم أن التكنولوجيا تمنحنا الوسائل لتحقيق أنفسنا ثقافيا؟ أما الأطروحة والفرضية العامة للكتاب فهي كالآتي: لا ينبغي أن تُفهم التكنولوجيا على أنها لفتة أو مجموعة من الأشياء المفيدة للرجال، فهي نظام يغير بشكل عميق طريقة وجودنا في العالم. وعلى هذا النحو، يجب ألا تكون معارضة للثقافة أو تابعة لها، بل يجب أن تشكل معها طريقة للتعامل مع المشكلات الإنسانية وحلها. فهل التكنولوجيا هي نفس الشيء بالنسبة للفلاسفة والمؤرخين؟ هل هناك عالم مشترك بين العالم الفلسفي والتاريخي؟ هل يمكن لفكر سيموندون أن يكون بمثابة واجهة بين الفيلسوف والمؤرخ؟

هذا الكتاب، لأحد أفضل فلاسفة جيله، جيلبر سيموندون ولأستاذ في جامعة السوربون، ومؤسس مختبر علم النفس العام والتكنولوجيا، وظل غير معروف على الرغم من التأثير الكبير لكتاب تاريخي: حول طريقة وجود الأشياء التقنية (1958) والنشر الجزئي لأطروحته، الفرد ونشأتها الفيزيولوجية والبيولوجية، في عام 1964 من المطابع الجامعية في فرنسا. كخبير جيد في العلوم الفيزيائية والبيولوجية، وهو نفسه فني، رفض جيلبر سيموندون دائمًا الصراع بين التكنولوجيا والثقافة؛ لقد حاول أن يفكر معًا في الأمور البيولوجية والنفسية والتكنولوجية. يسعى هذا العمل إلى تفسير ثراء التفكير ونظام الفكر "الضروري لعصرنا". هل يمكن أن يكون تفكير جيلبر سيموندون مفيدًا لمؤرخ التكنولوجيا؟ هل التكنولوجيا هي نفس الشيء بالنسبة للفلاسفة والمؤرخين؟ هل هناك عالم مشترك بين العالم الفلسفي والتاريخي؟ هل يمكن لفكر سيموندون أن يكون بمثابة واجهة بين الفيلسوف والمؤرخ؟

الثقافة والتقنية

وبالرغم من قصره، فإن مقال سيموندون بعنوان "الثقافة والتقنية" لا يقل كثافة. وهو يقوم بتحليل الاختلافات في معنى مصطلح "الثقافة"، مما يسمح له أيضًا ببناء تعريف لهذه التقنية. يسلط هذا البناء المشترك الضوء على العلاقة المعقدة بين المصطلحين. في البداية، يُفهم مصطلح الثقافة بمعناه الحرفي للزراعة: فنحن نعمل على الأنواع النباتية والحيوانية وبيئتها للحصول على إنتاج يلبي احتياجاتنا. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء ليس أكثر من تطبيق للإيماءات التقنية. ولذلك لا يوجد سبب لمعارضة الثقافة والتكنولوجيا. ثم يذكر مصطلح الثقافة بمعنى مجموعة المعرفة. عندها ستكون الثقافة متفوقة على الجانب الفكري. فمن شأنه أن يحدد أهداف أعمالنا، في حين أن التكنولوجيا، من الجانب اليدوي، ستكون راضية بلعب دور المنفذ. لكن التعليم يعني التأثير على الطفل لجعله يكتسب معرفة جديدة، تمامًا كما تعمل التكنولوجيا على عالمنا لتشكيله حسب رغبتنا. والمعنى الثالث المقدم هو معنى الثقافة باعتبارها مجموعة من التقاليد الخاصة بجماعة ما. تظهر التقنية بعد ذلك كأداة للتوحيد والتثاقف، حيث يتم الاحتفاظ فقط بالتقنيات الأكثر إنتاجية. ومع ذلك، لا ينبغي فهم الثقافات على أنها كيانات ثابتة، وحامية للتقاليد، وغير قادرة على التطور: فهي يمكن أن تنفتح على تقنية مشتركة، تُفهم كنظام، دون أن يكون هذا التكامل وحشيًا. ثم نتوصل بعد ذلك إلى فهم التكنولوجيا باعتبارها حقيقة تعددية ومفتوحة، يتقاسمها الجميع إلى الحد الذي تتكشف فيه في عالمنا المشترك، وليس كمجموع بسيط من الإيماءات والأشياء الفردية. ومن ثم يمكن للتقنية المفهومة بعالميتها أن تكون المفتاح لتحقيق حل الصراعات بين الثقافات، ليس بدلاً من الثقافة نفسها، ولكن بالتعاون الوثيق معها. لكن أيبدو أن هناك تعارضًا بين الثقافة والتكنولوجيا. ومع ذلك، أليست الثقافة بمعناها الأساسي هي التطبيق البسيط لتقنيات الإنتاج الزراعي؟

وبما أننا نبحث عن التعارض بين التكنولوجيا والثقافة، فيجب أن نبدأ من المعنى الأول. إن زراعة النباتات وتربية الحيوانات ليست سوى تنفيذ تقنيات وإيماءات وأدوات واختيارات معينة من الأنواع لتحقيق أهدافنا. ويؤكد سيموندون أنه من غير الدقيق ربط الثقافة بهذا المعنى بفكرة التقدم، إذا اعتبرنا هذا التقدم مطلقًا. في الواقع، جميع الممارسات الزراعية والتقنيات المطبقة تهدف فقط إلى تلبية احتياجات الإنسان، وبالتالي فإن هذا التقدم نسبي بالنسبة لنا. والنتيجة هي أن هذه الأنواع تفقد قوتها الطبيعية، أي قدرتها على البقاء بشكل مستقل عن الإنسان. ومع ذلك، فإن هذا التمييز لا يبرر وجود معارضة جذرية للمصطلحين. أن تكون مثقفًا يعني أن تمتلك المعرفة النظرية لفهم العالم والتصرف فيه بشكل أفضل. أليست التكنولوجيا إذن تابعة للثقافة، بمعنى أنها ببساطة هي ما يسمح لنا بتنفيذ توجيهات الذكاء؟

نحن نميل إلى معارضة التكنولوجيا للثقافة العامة. والأخير يحظى بالتقدير لأنه لا يخدم أي غرض آخر غير نفسه، فهو حر وتبرره مجرد متعة المعرفة. وعلى العكس من ذلك، تظهر التكنولوجيا كضرورة مادية، موجهة بالكامل نحو ضرورة الاستجابة الأفضل لاحتياجاتنا، وأحيانًا الأكثر أساسية. وستكون الثقافة عندئذ هي التي تحدد الغايات، وهي التي تحدد اتجاه التقدم وتحدد المشاريع التي يجب على البشرية أن تقدمها لنفسها. وستكون التكنولوجيا تابعة لها تمامًا، مثل العامل الذي ينفذ أوامر رئيسه بشكل أعمى. سيكون الأمر متروكًا له ببساطة لتحديد الوسائل التي يجب على البشر من خلالها تحقيق هذه الغايات. ومع ذلك، يشير سيموندون إلى أن مصطلح الثقافة يستخدم بنفس المعنى للإشارة إلى التعليم. فالثقافة إذن هي أسلوب لتحويل الطفل الذي يجب توجيه نموه. وبالتالي فإن التعارض بين المصطلحين ليس له ما يبرره هنا أيضا. على هذا النحو أن تكون مثقفًا يعني أن تمتلك المعرفة النظرية لفهم العالم والتصرف فيه بشكل أفضل. أليست التكنولوجيا إذن تابعة للثقافة، بمعنى أنها ببساطة هي ما يسمح لنا بتنفيذ توجيهات الذكاء؟ نحن نميل إلى معارضة التكنولوجيا للثقافة العامة. والأخير يحظى بالتقدير لأنه لا يخدم أي غرض آخر غير نفسه، فهو حر وتبرره مجرد متعة المعرفة. وعلى العكس من ذلك، تظهر التكنولوجيا كضرورة مادية، موجهة بالكامل نحو ضرورة الاستجابة الأفضل لاحتياجاتنا، وأحيانًا الأكثر أساسية. وستكون الثقافة عندئذ هي التي تحدد الغايات، وهي التي تحدد اتجاه التقدم وتحدد المشاريع التي يجب على البشرية أن تقدمها لنفسها. وستكون التكنولوجيا تابعة لها تمامًا، مثل العامل الذي ينفذ أوامر رئيسه بشكل أعمى. سيكون الأمر متروكًا له ببساطة لتحديد الوسائل التي يجب على الرجال من خلالها تحقيق هذه الغايات. ومع ذلك، يشير سيموندون إلى أن مصطلح الثقافة يستخدم بنفس المعنى للإشارة إلى التعليم. فالثقافة إذن هي أسلوب لتحويل الطفل الذي يجب توجيه نموه. وبالتالي فإن التعارض بين المصطلحين ليس له ما يبرره هنا أيضا. في زمن عولمة الإنتاج، ألا يؤدي انتشار التقنيات إلى اختفاء تنوع الثقافات الإنسانية؟ إذا تم تعريف التقنية بإيماءة بشرية، وربما مصحوبة بأدوات، فيمكن أن تكون إحدى طرق التعبير عن الثقافة: فقد طور كل شعب تقنياته الخاصة لتلبية احتياجاته، اعتمادًا على التقاليد الموجودة التي تدوم عبر الأجيال، ولكن وأيضاً وفقاً للموارد المتاحة له في بيئته المباشرة. ومع ذلك، فإن العولمة، التي تؤدي تاريخياً إلى الاستعمار، تؤدي إلى فرض تقنيات غربية جديدة تعتبر أكثر كفاءة وأقل قديمة. لذلك قد يبدو أن التقنية هي ناقل التثاقف، وبهذا المعنى ستكون هناك معارضة. وبناء على ما تم عرضه، يحدد سيموندون أن الثقافة هي التي تؤثر بشكل مباشر على الرجال بينما تؤثر التكنولوجيا على البيئة. ومن المؤكد أن التكنولوجيا تساهم في تغيير أنماط الحياة لأنها تحول البيئة، لكنها لا يمكن أن تكون مسؤولة عن عمل مباشر ووحشي لتدمير التقاليد. إذا كان هناك صراع، فهو بين التقنيات القديمة التي تتقاسمها مجموعة صغيرة والتقنيات الحديثة التي تعدل البيئة على نطاق كوكبي وتفرض نفسها من خلال هذه الوسيلة، ولكن ليس بين التكنولوجيا والثقافة. فإذا كانت التكنولوجيا تعمل الآن على تحويل جميع بيئات كوكبنا، فإنها تضعنا على عاتق مسؤولية غير مسبوقة. أليس من الحكمة إذن أن نتخلى عن التقدم التقني؟

قبل التصنيع، كانت التقنية تعمل في حلقة مغلقة: قام فرد أو مجموعة بتطبيق وسيلة تقنية للحصول على نتيجة ليس لها أي تأثير سوى على بيئتهم المباشرة، وفي الاتجاه المطلوب. اليوم، أصبح تأثير التكنولوجيا على البيئة أوسع بكثير ويمتد إلى العالم بأسره تقريبًا. غالبًا ما يُنظر إلى هذا التعديل البيئي واسع النطاق على أنه خطر. ومع ذلك، وفقًا لسيموندون، لا ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا التعديل للبيئة باعتباره كارثة: بل على العكس من ذلك، فهو فرصة لإثارة تطورات جديدة، وأشكال من التكيف، وبعبارة أخرى التقدم. ومن ثم يتم إعادة تعريف التكنولوجيا ليس كوسيلة بسيطة، بل كفعل، بالمعنى القوي للكلمة، مما يدفعنا إلى إعادة تركيب وجودنا باستمرار لتكييفه مع التحولات في البيئة: هذا هو معنى الحياة. إذا كانت التقنيات تتطور باستمرار لتعديل بيئتنا والتكيف معها، فهل ينبغي للثقافة أن تلعب دور الضامن للتقاليد؟

إن الثقافة، إذا فُهمت بشكل مستقل عن التقنية، تظهر في الواقع على أنها تلك التي تديم التقاليد من خلال نقل إيماءات الأجداد. لكن هذا المعنى للثقافة يأتي بعد ذلك ليعارض المعنى الأول للمصطلح. الثقافة هي التقدم الذي يجعل الإنسان ينفصل عن حالة الطبيعة ويستجيب بشكل أفضل وأفضل لاحتياجاته. وإذا كان لا بد من وجود معارضة، فهي متأصلة في مفهوم الثقافة. وعلى العكس من ذلك، تبدو التكنولوجيا بمثابة الفعل الثقافي بامتياز. كما يقترح سيموندون بعد ذلك التمييز بين التقنيات البسيطة والتقنيات الرئيسية: فالأولى تعمل في حلقات مغلقة كما هو موضح أعلاه قليلاً ولا تؤثر خارج المنطقة. على العكس من ذلك، فإن التقنيات الرئيسية، التي يسميها أيضًا التقنيات النقية، هي ذات نطاق أوسع وفوق كل شيء لا تقتصر على الأغراض النفعية: فهي تخاطر من خلال دفع حدود ما هو ممكن تقنيًا وتهدف إلى شكل من أشكال الكمال الجوهري. التكنولوجيا تحول بيئتنا وتجبرنا على التكيف مع بيئتنا: أليس هذا، في نهاية المطاف، شكلاً من أشكال التثاقف؟

باقتراح مقارنة مع الاستعمار، يوضح سيموندون أن التقنية تختلف في كل شيء. لا يتعلق الأمر بفرض ثقافة أخرى بشكل مباشر على الفرد، ولكن بشكل غير مباشر من خلال تعديل البيئة وبالتالي احتياجاتهم. ومن ثم، فإن هذا التغيير ليس مفاجئًا، بل يحدث تدريجيًا. النموذج الذي اقترحه سيموندون هو بالأحرى نموذج دمج، مستوحى من بيولوجيا لامارك. لقد تطورت الكائنات الحية دائمًا، وعدلت بنيتها الداخلية، لتتكيف مع التغيرات في بيئتها. إن دمج التقنيات الجديدة ليس بأي حال من الأحوال عملية وحشية، بل هو بالأحرى يشبه التطور الطبيعي الذي لا يدركه الفرد نفسه. ومن ثم يتم استيعاب التقدم التقني، بنفس الطريقة تمامًا مثل الممارسات الثقافية. لذا، عندما نربي طفلاً، فإننا نعلمه في الوقت نفسه الثقافة والتكنولوجيا، دون تمييز. إذا كانت التكنولوجيا ليست معارضة للثقافة أو تابعة لها ولكنها متشابكة معها بشكل وثيق، فكيف يمكننا تعريفها؟

غالبًا ما نخطئ في فهم التكنولوجيا فقط من خلال منظور أغراضها. كما أنها ليست مجموع الإيماءات المعزولة عن بعضها البعض. هذه ليست سوى تقنيات بسيطة. تظهر التقنيات الرئيسية كواقع نظامي، أي مجموعة من العناصر المترابطة التي تشكل بيئتنا المعيشية. يقدم سيموندون مثال السيارة: لا توجد التكنولوجيا في السيارة فحسب، بل في شبكة الطرق بأكملها التي كان لا بد من بناؤها للسماح باستخدامها والتي تشكل اليوم مساحتنا وحركاتنا وإدراكنا للمسافة. إن الشبكات التي أنشأتها هذه التقنية متعددة الأشكال ومتشابكة وموجودة في كل مستوى من مستويات الواقع: وهذا ما يجعل من الصعب فهمها. تميل الثقافة إلى أن تفرض علينا مخططًا هيلومورفيًا، أي أننا نفصل بين المادة الخاملة ونشاط التشكيل. إن التقنية البحتة معقدة للغاية بحيث لا تتوافق مع هذا المخطط، وهو ما يفسر سبب صعوبة فهمها من خلال الثقافة.

تكمن أهمية هذا العمل في تأثير سيموندون ومن بين معاصريه، بشكل كبير على تفكير جيل دولوز الذي ساهم إلى حد كبير في اكتشاف عمله. ولا تزال هذه المهمة غير مكتملة حتى اليوم، ويواصل العديد من الباحثين في الفلسفة العمل على نصوصه، التي لم تُنشر أحيانًا، من أجل تسليط الضوء على تعقيد تفكيره وأصالته. على الرغم من أنه مجال لا يزال قليل الدراسة حتى يومنا هذا، إلا أن سيموندون فتح الطريق أمام مجال واسع من الأبحاث. يكرس المزيد والمزيد من الباحثين الشباب أنفسهم لفلسفة التكنولوجيا من أجل التفكير في تطوراتها والتفكير في القضايا المعاصرة بشكل بارز مثل الأزمة البيئية أو الأشكال الجديدة للسيطرة وتقييد الحرية.

خاتمة

التكنولوجيا هي التي تشكل عالمنا الجماعي، إلى جانب عوامل أخرى مثل الثقافة. ولا يتم هذا التعديل في البيئة دون إثارة الصراعات، خاصة بين المجموعات الثقافية. لكن هذه الصراعات ليست أعراضاً للتعارض بين الثقافة والتكنولوجيا. وعلى العكس من ذلك، تساهم التكنولوجيا في تطوير عالم مشترك، وقاعدة خصبة تتطور وتتكيف عليها الثقافات المتنوعة. إن فهم جوهر التكنولوجيا وعدم الاكتفاء بتجليها من خلال الأشياء يسمح لنا بتوسيع "مجالنا المعرفي والأكسيولوجي"، بمعنى آخر فهمنا للعالم الذي نعيش فيه. بالنسبة للمشاكل الإنسانية التي تنشأ، نادرًا ما يكون الطريق إلى الحل ثقافيًا أو تقنيًا بالكامل. عندما ينشأ صراع، فإنه لا يشمل فردين فقط - في هذه الحالة سيكون الحل ثقافيًا بحتًا - أو الفرد وبيئته - في هذه الحالة، سيكون الحل تقنيًا بحتًا: فهو غالبًا ما يتضمن عدة أفراد وتقاسمهم بيئة. وعلينا الآن أن نعمل على إيجاد نقطة التوازن بين هذين الأسلوبين في الحل لإيجاد أفضل حل ممكن: هذه هي مهمة الفيلسوف. أخيرًا، نجح سيموندون في وضع تعريف للثقافة باعتبارها جمعًا وتعريفًا للتكنولوجيا باعتبارها نظامًا. كلاهما يقدم نفسه كمجموعة من الشبكات المعقدة والمتشابكة التي تشكل بيئتنا وتشكل أساليب حياتنا. إنهما معًا يعطيان معنى للحياة البشرية من خلال عدم حصرهما في الأغراض النفعية. وهكذا يتم التعلم الثقافي والتقدم التقني في وقت واحد من خلال التكيف مع بيئتنا. لذلك لا يوجد سبب لإخضاع التكنولوجيا للثقافة، ولا يوجد سبب لمعارضتها. فكيف ساهمت افكار سيموندون في قيام فلسفة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟

المصدر:

Gilbert Simondon, Du Mode d'existence des objets techniques,editions Aubier,Paris, 1958; 1969