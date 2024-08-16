السيد الرئيس محمود عباس المحترم،

لا أدري إذا كان إعلانك بأنك وكل القيادة ذاهبون إلى غزة هو قرار ستسعى لتنفيذه أم مجرد خطاب تعبوي وإعلان عن صدق نواياك بتنفيذ ما تم الإعلان عنه في بكين من رام الله.

لا تذهب إلى غزة الآن.

أقولها وأنا الذي دعوتك للذهاب إلى هناك حين كان يجب أن تذهب لصناعة الوحدة والعيش في ظل الحصار وتوحيد الوطن والشعب.

لا تذهب إلى غزة؛ فالقادة الشجعان لا يتركون جنودهم في الجبهات الأمامية أثناء المعركة، والضفة هي جبهة الجميع الأمامية، فابقَ وجندك مدافعين عن الثغور لتنتصر غزة، فالنصر يبدأ من هنا، والهزيمة أيضًا من هنا.

لا تذهب إلى غزة الآن؛ فإذا كنت جادًا بأنك ستنتقل منها إلى القدس، فرام الله أقرب يا سيدي من غزة، ولا تفعل كمن فعل قبلك وقضى عمره باحثًا عن طريق القدس غير طريقها الحقيقية، فدمر الطرق وأضر بها وترك القدس نهبًا لمن ينهب.

لا تذهب إلى غزة الآن؛ لأنَّ الأعداء يسعون ويعلنون سعيهم للتخلص من حماس والمقاومة، ووجودك سيعفيهم من إعلان هزيمتهم وهزيمة أهدافهم.

لا تذهب إلى غزة الآن؛ لأن الأعداء يسعون إلى حصر الدولة في غزة فقط، وأنت تمثل الشرعية، ووجودك في الضفة سيمنعهم من حصر الدولة في غزة. وإذا نفذت ما قلت وانتقلت أنت وجميع القيادة إلى هناك، فلن تعودوا جميعًا وستصبح غزة وحدها دولتنا.

لا تذهب إلى غزة؛ فالقول بأنك ذاهب إلى هناك وكل القيادة، فهذا يعني أنك أرحْتَهم من عبء كبير قد لا يستطيعون إنجازه وأنت في رام الله.

لا تذهب إلى غزة الآن؛ فما تحتاجه غزة هو أن تأتي بها إلى الضفة، لا أن تترك الضفة لسموترتيتش وبن غفير وعصابتهما وتذهب أنت إلى غزة.

إذا كان لا بد من انتقال القيادة، فلتنتقلوا إلى القدس فهي أولى بوجودكم فيها. احمل القيادة على ظهرك واذهبوا إلى القدس مباشرة، واجلس على بواباتها، فليس أفضل من بوابات القدس مكانًا للحكم بقائد شجاع يعرف طريقه للقدس، فليس للقدس إلا طريق واحد وهو عبر بواباتها التي يعرفها أصغر طفل فلسطيني وأقدم عجوز وما بينهما.

لا تذهب إلى غزة، وادعُ غزة أن تأتي إليك وتفتح دروبها للضفة والقدس، واخرج على رأس الجموع في الضفة لنفتح الدروب لإحضار غزة ونذهب معًا إلى القدس، فلا قدس إن لم نكن معًا.

لا تذهب إلى غزة، فالطريق إليها يكون عبر إعادة الاعتبار للمجلس التشريعي وتكليف رئيس حكومة التوافق للحصول على ثقة المجلس التشريعي، وابدأ بتنفيذ إعلان بكين بدعوة الإطار القيادي المتفق عليه للشروع بأخذ دوره في القيادة.

السيد الرئيس،

الذهاب إلى غزة مع كل القيادة هو إعلان رسمي عن ترك الضفة الغربية والقدس والابتعاد عن الطريق إلى القدس أكثر وأكثر، مع علمي الأكيد أن شعبنا في كل فلسطين قادر دائمًا على مواصلة الكفاح في سبيل حقوقه.

النصر الحقيقي يأتي من جبال الخليل ونابلس وأبواب القدس وقبابها وجرسياتها، وغزة تقاتل لتأتي إلى هنا لا لكي تذهب إليها.