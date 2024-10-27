المناضلون الأحياء خير من التضحية بالذات، هي مقولة ذات بُعد فلسفي عميق تطرح جدلاً حول طبيعة النضال الحقيقي، الذي لا يكمن في الفناء من أجل القضية بقدر ما يكمن في البقاء والاستمرار في الكفاح.

هذا لا يعني أن حركات التحرر القومية، كحزب العمال الكوردستاني، يجب أن تتخلى عن النضال المسلح تماماً، بل ينبغي أن تُبقيه خيارًا في حال اقتضت الضرورة ذلك، ولكن بشروط واضحة تضمن تحقيق مكاسب ملموسة. فالسنوات والعقود التي قُدمت فيها التضحيات الجسام تفرض ضرورة دراسة الخيارات بدقة.

في الحالة الأولى، يمتلك المناضل القدرة على تطوير القضية، والتأثير في الآخرين، وتحقيق المكاسب السياسية والاجتماعية على المدى الطويل. وفي الثانية، رغم ما تحمله من رمزية عالية وإلهام، قد تكون في بعض الأحيان تضحية مؤلمة وغير مثمرة إذا لم تُحقق مكاسب فعلية أو تغييرات ملموسة. بينما المناضلون الذين يستمرون في نضالهم ويواصلون العمل من أجل القضية يساهمون في بناء المؤسسات، وتحقيق الإنجازات، وتقديم التضحيات الاستراتيجية المدروسة التي تعزز مسيرة النضال ومواجهة الأعداء بشكل مستمر.

في فلسفة المقاومة، يُنظر إلى الحياة كأداة نضالية مستمرة. القوة لا تكمن فقط في التضحية السريعة بالحياة، بل في القدرة على التحمل، ومواجهة التحديات اليومية، وبناء أجيال قادرة على استكمال المسيرة. المناضلون الأحياء يمثلون جسرًا بين الماضي والمستقبل، لأنهم يملكون القدرة على نقل التجربة، وتطوير الأساليب، وتحقيق النصر بطرق ذكية ومستدامة.

فعلى حركات التحرر القومي، كالحركة الكوردية، وبشكل خاص حركة العمال الكوردستاني التي تنتهج النضال العسكري إلى جانب السياسي، والتي ركزت طوال صراعها مع العدو على ضرورة النضال كعملية طويلة الأمد، تتطلب الصبر والحنكة، وليس كعمل لحظي يؤدي إلى الموت. فالحياة التي تُكرس للنضال المستمر هي أعظم هدية يمكن أن تُقدم للقضية، لأنها تمنح النضال فرصًا أكبر للتطور والنجاح.

في عالم النضال، هناك دائماً السؤال الجوهري الذي طرحناه كجدلية في البداية: هل المناضلون الأحياء خير من التضحية بالذات؟ والتي تستحق التفكر العميق، خاصة عندما نتأمل في تجارب الشعوب والحركات التحررية عبر التاريخ، نرى أن التضحية بالنفس تحمل رمزية عظيمة، لكنها غالبًا ما تأتي بثمن باهظ دون تحقيق نتائج ملموسة. إن التضحية الفورية قد تكون عظيمة في لحظتها، لكنها تفتقر إلى الاستمرارية التي تحقق الانتصارات الحقيقية.

كما قال الفيلسوف أفلاطون في "الجمهورية"، العقلانية في النضال هي مفتاح تحقيق العدالة. التضحية العاطفية والاندفاع ليست دائماً الخيار الأمثل، فالنضال الحقيقي يحتاج إلى تخطيط مدروس وفكر مستدام، وليس إلى قرارات لحظية تضيع معها الإمكانيات.

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في هذا السياق، نجد أن المهاتما غاندي، رائد اللاعنف، جسد مفهوم النضال المستمر بطرق سلمية، مؤكدًا أن اللاعنف هو سلاح الأقوياء. غاندي كان يدرك أن التضحية بالنفس ليست السبيل الوحيد لتحقيق الحرية، بل إن العمل المستدام والمنهجي هو ما يحدث التغيير الحقيقي. المناضلون الذين يبقون على قيد الحياة هم القادرون على مواصلة المعركة وتحقيق التغيير.

والمختلف هنا أن عدو المهاتما غاندي كان ينتمي إلى حضارة تتمتع ببعض ملامح الديمقراطية، رغم تمسك بريطانيا بنزعة الإمبراطورية وتشبثها بمصالحها الاستعمارية. ومع ذلك، يختلف هذا الوضع عن حال أعداء الكورد الذين يتسمون بقسوة تجاوزت حدود الإنسانية، فلا يعرفون منها إلا ما يخدم مصالحهم القومية العنصرية. إلا أن الصمود المستمر للكورد يحمل بذور النجاح، خاصة في ظل التحولات الراهنة وازدياد الوعي العالمي حول قضاياهم، رغم الاختلال الواضح في توازن القوى.

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وبالمثل، نجد أن أغلب الفلاسفة يؤكدون على أن الحياة بحد ذاتها هي نضال مستمر، وأن الصمود والمقاومة اليومية هما ما يجعل الإنسان قويًا.

أما نيلسون مانديلا، فهو المثال الحي للمناضل الذي استطاع أن يغير مجرى التاريخ من خلال صبره ونضاله المستمر. مانديلا قاوم نظام الفصل العنصري، الذي لم يكن يختلف عن أعداء الكورد وخاصة الأنظمة التركية المتعاقبة، لعقود، ورغم سجنه لسنوات طويلة، إلا أنه ظل متمسكًا بالنضال، حتى حقق هدفه في الحرية والمساواة لشعبه. مانديلا قال: "الشجعان لا يخشون التسامح من أجل السلام"، وهذا يظهر أن البقاء والمثابرة هما سلاحا المناضلين الأقوياء.

وفيما يتعلق بالفكر الاستراتيجي، نجد أن الحكمة في إدارة الصراع أفضل من المواجهة المتهورة.

إن سقراط، الذي واجه حكم الإعدام برباطة جأش، يوضح أن الحياة المثمرة والمملوءة بالتفكير الفلسفي هي أكثر قيمة من الموت السريع، حتى في مواجهة الظلم. سقراط بيّن أن الفكر والعقل قادران على إحداث تأثير أكبر بكثير من التضحية المفاجئة.

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رجب طيب أردوغان ونظامه القمعي لا يرحمون شعبنا في غرب كوردستان. قصفهم الهمجي لا يميز بين مدني ومقاتل، ولكن يجب أن نتذكر أن القضية الكوردية لن تموت بالقصف، بل ستظل حية بفضل الإرادة الصلبة والنضال المستمر. وكما قال أفلاطون وغاندي ومانديلا، النضال الحقيقي لا يتعلق بالموت، بل بالحياة التي تُستغل من أجل تحقيق الهدف الأسمى. التضحية الحقيقية تكمن في الاستمرار في المقاومة، وليس في الموت المفاجئ الذي قد لا يحقق شيئاً سوى إرضاء العدو.

إذن، التحدي الأكبر يكمن في كيفية توجيه النضال نحو تحقيق الأهداف بعقلانية واستراتيجية، بعيدًا عن التضحية غير المدروسة، التي قد تعطي الأعداء ذريعة لتصعيد القمع.