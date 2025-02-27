أثارت تصرفات حركة حماس الأخيرة عند تسليم الجثامين موجة من الانتقادات الحادة من قبل عدد من الشيوخ والعلماء، الذين وصفوا سلوكها بأنه يتنافى مع القيم والمبادئ الإسلامية. وأكد هؤلاء العلماء أن تصرفات الحركة ليست فقط خروجاً عن الأخلاق الإسلامية، بل تشكل أيضاً دليلاً إضافياً على صحة ما جاء في فتوى الشيخ سلمان الداية التي نُشرت قبل شهرين.

وأعرب الشيوخ عن استيائهم من الطريقة التي تعاملت بها حماس مع الحدث، معتبرين أن تصرفاتها لا تتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي، الذي يدعو إلى احترام الإنسان في حياته وبعد وفاته. وأضافوا أن الإسلام وضع ضوابط واضحة في التعامل مع الجثامين، سواء كانت لمؤمنين أو لغيرهم، وأن أي تجاوز لهذه الضوابط يعد انتهاكاً صارخاً لأحكام الشريعة.

وأشار المنتقدون إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة من التجاوزات التي ارتكبتها الحركة، مما يعزز مصداقية ما ذكره الشيخ سلمان الداية في فتواه، حيث انتقد فيها ممارسات حماس، وأكد أنها تخالف جوهر التعاليم الإسلامية.

إقرأ أيضاً:

وأكد العلماء أنَّ هذه التصرفات تعكس انفصال حماس عن القيم الإسلامية التي تزعم تمثيلها، داعين إلى مراجعة أفعالها وتصحيح مسارها بما يتوافق مع تعاليم الإسلام السمحة. كما شددوا على ضرورة التمسك بالمبادئ الأخلاقية والدينية في جميع التعاملات، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان واحترام الموتى.

واختتم الشيوخ وعلماء الدين تصريحاتهم بالدعوة إلى مراجعة هذه السياسات غير المقبولة شرعياً وأخلاقياً، وحثوا الجهات الدينية والقانونية على اتخاذ موقف واضح تجاه هذه الانتهاكات، لضمان عدم تكرارها في المستقبل.