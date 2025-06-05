في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، أعلنت وزارة الاقتصاد عن سلسلة من التعديلات في أسعار عدد من السلع الأساسية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين ودعم الأسر خلال موسم الأعياد.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة المستمرة لتعزيز الاستقرار المعيشي وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه العديد من الأسر. وشملت التعديلات الأسعار التالية: تحديد سعر كيلو لحم الخروف الطازج بـ 45 شيكل كحد أقصى، وتسعير كيلو السكر بـ 3.5 شيكل، وطرح عبوة زيت الطبخ سعة 1 لتر بسعر 7 شيكل.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذه القرارات تهدف إلى ضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة لجميع المواطنين، وتمكينهم من الاحتفال بالعيد دون تحمل أعباء مالية إضافية. كما شددت الوزارة على أن طواقمها ستواصل مراقبة الأسواق بشكل يومي لضمان التزام التجار بالتسعيرة الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو استغلال في الأسعار، مؤكدة أن الشكاوى ستُتابَع بشكل فوري لضمان حماية حقوق المستهلك وتعزيز العدالة في السوق. وأشارت الوزارة إلى أن العمل جارٍ بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة لضمان توفر المواد الغذائية في الأسواق بكميات كافية، بما يلبي الطلب المتزايد خلال فترة العيد.

وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في المصاريف، وتُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر حاجة في المجتمع. وتأمل وزارة الاقتصاد أن تُسهم هذه الإجراءات في تمكين الأسر من قضاء عيد الأضحى في أجواء مريحة ومستقرة اقتصادياً، مع ضمان توفر الاحتياجات الأساسية بجودة وسعر مناسبين.