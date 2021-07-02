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نيويورك: يعمل المغني الكندي "ذي ويكند" على مسلسل جديد لحساب قناة "اتش اي او" يتولى خلاله مهام الإنتاج والكتابة والتمثيل.

وسيحمل المسلسل عنوان "ذي آيدل" وهو يتطرق إلى لقاء بين مغنية بوب وصاحب ملهى ليلي في لوس أنجليس يتبين لاحقا أنه يؤدي دوراً مركزياً في طائفة سرية.

ويخوض المغني الكندي، واسمه الحقيقي أبيل تيسفايي، المشروع بالتعاون مع سام ليفينسون الذي أخرج خصوصا مسلسل "مالكولم أند ماري" (2021) الفائز في مهرجان صندانس.

ويُعرف المغني البالغ 31 عاماً بشغفه الكبير بالسينما. وقدم في الأغنيات المصورة في آخر ألبوماته، "أفتر آورز" الصادر في مارس 2020، إشارات إلى أفلام معروفة بينها "After Hours" و"تشاينا تاون".

ولطالما أبدى اهتماما بالفن السابع لدرجة أنه وافق على تأدية شخصيته الحقيقية في فيلم بميزانية محدودة للأخوين سافدي بعنوان "أنكات جيمز" (2019). وحظي العمل بإشادة من النقاد.

وكانت أغنيته "Blinding Lights" من ألبوم "After Hours"، الأكثر استماعاً على سبوتيفاي سنة 2020. وحطمت الرقم القياسي لأطول فترة ضمن تصنيف الأعمال الخمسة الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة، مع 43 أسبوعا في مقابل 27 لحامل اللقب سابقا، "تشاينسموكرز" وإد شيران.