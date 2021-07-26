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لوس انجليس: تصدر فيلم الرعب الجديد "Old" للمخرج م. نايت شيامالان إيرادات شباك التذاكر في أسبوعه الأول في صالات السينما الأميركية الشمالية، حاصداً 16,5 مليون دولار، وفق أرقام شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ويدور الفيلم حول عائلة محاصرة على الشاطئ يواجه أفرادها فجأة الشيخوخة المبكرة، ويؤدي بطولته غايل غارسيا برنال وفيكي كريبس.

وقد تبعه في المركز الثاني فيلم "Snake Eyes"، أحدث إنتاجات "باراماونت" ضمن سلسلة "جي آي جو"، مع 13,4 مليون دولار.

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم ديزني "Black Widow" بطولة سكارليت جوهانسون، مع إيرادات تقرب من 11,6 مليون دولار.

وتراجع فيلم الحركة والرسوم المتحركة "Space Jam: A New Legacy"، إلى المركز الرابع بعدما تصدر التصنيف الأسبوع الماضي، مع عائدات بلغت 9,6 ملايين دولار.

وفي هذا الفيلم، وهو تكملة لـ"سبايس جام" الصادر قبل نحو ربع قرن من بطولة أسطورة كرة السلة مايكل جوردان، يخوض نجم الدوري الأميركي للمحترفين (ان بي ايه) ليبرون جيمس ضمن فريق واحد مع الأرنب الشهير "باغز باني" وشخصيات أخرى من عالم "لوني تيونز"، مباراة بالغة الأهمية بكرة السلة ضد كائن يعمل بالذكاء الاصطناعي يهدد ابنه.

وحل في المرتبة الخامسة فيلم "F9" لشركة "يونيفرسال" مع 4,6 ملايين دولار، ليتخطى إجمالي إيرادات فيلم الإثارة من بطولة فين ديزل وجون سينا 160 مليون دولار في خمسة أسابيع.