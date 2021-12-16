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برلين: تُمنَح الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير جائزة تكريمية عن مجمل مسيرتها خلال الدورة الثانية والسبعين لمهرجان برلين السينمائي التي تقام من 10 إلى 20 فبراير 2022، على ما أعلن المنظمون الخميس.

وتتسلم أوبير الدب الذهبي فخري عن "مسيرة مميزة" في 15 فبراير خلال يوم مخصص لعرض سبعة من نحو 150 فيلماً سينمائياً وتلفزيونياً ومسلسلاً شاركت فيها، بينها "لا بيانيست" للمخرج مايكل هانيكي و"سوف كيف بو (لافي)" لجان لوك غودار.

ونقل بيان أصدره المهرجان عن مديريه كارلو شاتريان ومارييت ريسنبيك قولهما إن أوبير (68 عاماً) "فنانة لا تُضاهى" و"لا تتردد في المجازفة أو معارضة التيار السائد".

وشددا على أن تكريم أوبير التي كانت ملهمة كلود شابرول، هو بمثابة "فعل إيمان بكون السينما نوعاً مستقلاً (...) من الفن".

وإذ لاحظا أن "الممثلين والممثلات غالباً ما يُعتبرون مجرد أدوات في أيدي المخرجين"، اعتبرا أن "هذه العلاقة، بفضل ممثلين وممثلات مثل إيزابيل أوبير، تتحول تبادلاً" يكون الفنانون فيه "القوة الدافعة ليس فقط للعواطف، ولكن أيضاً لتكوين المفاهيم السينمائية".

وتؤدي أوبير التي سبق أن حصلت على عدد من الجوائز، الدور الرئيسي في فيلم "آ بروبو دو جوان" للمخرج لوران لاريفيير والذي يعرض ضمن مهرجان برلين في 15 فبراير.

وسبق لأوبير أن شاركت في سبعة أفلام عُرضت في مهرجان برلين، بينها "8 فام" لفرنسوا أوزون و "لافونير" للمخرجة ميا هانسن لوف.