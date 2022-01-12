قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



باريس: في مفاجأة جديدة تضاف إلى سجله الحافل بالنجاحات، دعا النجم الكندي "ذي ويكند" مواطنه الممثل "جيم كاري" لمشاركته في عمل فني طموح يوجه فيه المغني تحية إلى عالم إذاعات الموجة القصيرة (اف ام) وإلى قدوتيه الفنيتين مايكل جاكسون وبرينس.

وفاجأ الفنان الجميع بإطلاقه المباغت في الأسبوع الأول من يناير الجاري ألبوم "Dawn FM"، من دون أن يمهّد له بأي حملة ترويج.

وليست الخطوات المختلفة وغير المتوقعة غريبة على "ذي ويكند"، إذ كان مثلاً الوحيد بين متصدري ترتيب مبيعات الألبومات يبادر في مارس 2020، في خضمّ الحجر الصحي التام والقيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في كل أنحاء العالم،إلى إصدار أسطوانة جديدة بعنوان "أفتر آورز"، فيما كان منافسوه يرجئون إطلاق أعمالهم.

ومكّن ذلك أغنيته "بلايندينغ لايتس" من أن تحصد 2,7 مليار استماع على منصة "سبوتيفاي" التي تتبوأ مركز الصدارة في مجال البث التدفقي للموسيقى. وقدّم "ذي ويكند" العرض الفني خلال استراحة الشوطين في مباراة السوبر بول الحاسمة لموسم كرة القدم الأميركية عام 2021، في فقرة مخصص للنجوم من هذا الحدث الرياضي الكبير الشعبية والذي يستقطب تغطية تلفزيونية واسعة في الولايات المتحدة.

ويبدأ ألبوم "Dawn FM" بصوت جيم كاري في دور مذيع الراديو. حتى أنه يعلن عن موجة وهمية هي 103,5 ، قبل أن تنوالى الأغنيات الأولى المائلة بقوة نحو أجواء ثمانينات القرن الفائت.

وتجمع بين الأغنيات قصة واحدة تستمر مدى الألبوم، عن "رجل في سيارته في قلب المطهر، يستمع إلى الموجة القصيرة (إف إم) آملاً في رؤية نهاية النفق" ، على ما شرح المدير الفني لـ"أيلند/دف جام" جيم زيليتشوفسكي لوكالة فرانس برس.

ويضيف المسؤول إن "هذا تشبيه مجازي عن الحقبة الحالية مع أناس ينتظرون آخر النفق"، قائلا إن ذي ويكند وجيم كاري "صديقان وجاران" وقد طلب المغني من الممثل "وضع صوته" على العمل الجديد.

وقد كان اللقاء بين النجمين سرياليا. فبعد التواصل عبر الشبكات الاجتماعية، اكتشفا أن كلاهما يعيش على مرمى حجر من الآخر في لوس أنجليس.

وروى الموسيقي لمجلة "جي كيو" الأميركية "نظرنا إلى الخارج من النافذة، بواسطة تلسكوباتنا، ورأينا بعضنا البعض".

وعن طريق صوت نجم فيلم "ذي ماسك" أو "مان أون ذي مون"، يفتح ذي ويكند خزانته من أسطوانات الفينيل ليسترجع محطات من أعمال فنانيه المفضلين. ويقول جيم زيليكوفسكي إن جيم كاري "يحيل إلى أعمال لبرينس ويأتي على ذكر +بربل راين+ و+ون دوفز كراي+".

ويؤكد الاستماع إلى الأعمال مصادر الإلهام. ويقول المدير الفني "تُسمع في الألبوم آلات طبول اشتُهرت بها أعمال لبرينس من أمثال +بربل راين+ أو +لاف سكسي+". كما تظهر في الألبوم تأثيرات لفنانين آخرين بينهم "ديبيش مود" وستيفي ووندر.

لكنّ التأثير الأكبر يبقى مايكل جاكسون مع "ثريلر"، وصولا إلى "بناء الألبوم مع أعمال مفعمة بالحركة في البداية تتوالى بالإيقاعات عينها، لتتبعها أعمال أكثر هدوءا مع التناغمات عينها".

وقال ذي ويكند، واسمه الحقيقي أبيل تيسفايي، إن "مايكل شخص أكنّ له إعجابا. هو ليس شخصا حقيقيا، أترون ذلك؟ عندما بدأت العمل بمجال الموسيقى، كنت أطمح لهذا المستوى".

كما كان لفرقة "دافت بانك" التي شاركها ذي ويكند الغناء في "آي فيل إت كامينغ"، حضور عبر مقطع بصوت المؤلف الموسيقي والمنتج جورجو مورودير (عبر "راندوم أكسس ميموريز"). كما يحضر في ألبوم المغني الكندي، المنتج الشهير كوينسي جونز الذي عمل مع مايكل جاكسون، من خلال تقديمه الجزء الثاني من الألبوم.

ويقول جيم زيليكوفسكي "هذا ألبوم عميق وينمّ عن تفكير قوي لكن أسلوبه شبيه بأعمال البوب لمايكل جاكسون".

وفي سن 31 عاما، حجز ذي ويكند موقعا راسخا لنفسه في المشهد الموسيقي الدولي. وقد قال عنه إلتون جون عبر مجلة فراييتي "أبيل لديه طريق فني خاص وفريد، هو بصمة الكبار والفنانين الذين يعمّرون طويلا".