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إيلاف: رسالة أمل ذات أبعاد وطنية وإنسانية، أطلقتها المؤلفة الموسيقية والسوبرانو د. هبة القواس عبر أغنيتها الجديدة "لبنان عُد أملًا" التي ألّفت موسيقاها، وكتب كلامها شعرًا السفير السعودي الأسبق في لبنان معالي الدكتور عبد العزيز خوجة.

اجتمع نخبة من أهل الصحافة والإعلام وشخصيات دبلوماسية وثقافية وفنية واجتماعية، في المتحف الوطني اللبناني، ليشاركوا القواس إطلاق أغنيتها في مؤتمر صحافي قدّمت فيه الأغنية عبر فيلم مصوّر من إنتاج "مؤسسة هبة القواس الدولية".

كما شارك في الاحتفال، عبر تقنية البث المباشر الإلكترونية، نخبة من الإعلاميين والصحافيين من العالم العربي ممثّلين وسائلهم الإعلامية، عبر التفاعل المباشر وطرح الأسئلة حول العمل الجديد للقواس.

قدّمت المؤتمر الإعلامية ماجدة داغر وشددت في كلمتها على النضال الثقافي المتمثّل في الأعمال الثقافية والفنية الهادفة، بمواجهة ما يتعرّض له الكيان اللبناني عبر المشاريع الثقافية التي تجسّد إرادة اللبناني بالاستمرار والتحدي.

وتحدثت القواس متوجهة إلى الصحافيين والحضور، عن الأغنية الجديدة وكل ما رافق إنتاجها وإطلاقها، في موازاة أصعب الظروف التي مرّ بها لبنان، وقالت: "لذلك أقولُ من هذا المتحفِ الوطني الذي يشهدُ على إنسانيتِنا وحقيقتِنا، نحن لبنانيون نشهد على امتدادِنا التاريخي وجذورِنا العربية العميقة وعلى امتدادِنا الكوني.

الموسيقى تبني الجسورَ دائماً ونحن اليوم نمدُ جسرًا موسيقيًا يجسد صرختَنا نحن اللبنانيين، جسرًا يتمسك بالعالم كلِه."



أما وزير الثقافة القاضي الدكتور محمد مرتضى فقال في كلمته: "لبنان، الوطنُ المسكون بالإلهام، الذي تعزفُ الريح على قممه ألحانًا، والبحرُ على شطآنِه أنغامًا، والزرعُ في سهولِه مقاماتِ خِصب؛ البيتُ القائم على قناطر الأمل، الذي يتفاخرُ أبناؤه بأنه هبةُ الحضارة ومصهرُ الرسالات، ها هو اليوم يتجلّى في متحفِه الوطني "هبةً" بنكهةِ شعرٍ ونغمةٍ وصوت"..

وتخللت المؤتمر الصحافي مشاركة لافتة للشريكة الإعلامية لحدث الإطلاق سيدة الإعلام والأعمال الدكتورة نشوى الرويني عبر فيديو مصوّر خصّت به حفل الإطلاق، تحدثت فيه عن دور هبة القواس في نشر الثقافة ومدّ الجسور الثقافية بين العالم العربي والعالم، وشددت على أهمية هذا الدور لاسيّما في الزمن الراهن.

وفي الختام عُرضت الأغنية الجديدة المصوّرة "لبنان عد أملًا" وسط تفاعل الحاضرين وتأثّرهم بمضمون الأغنية وموسيقاها ورسالتها الوطنية.