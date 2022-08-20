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فرانكفورت: توفيت الممثلة والمغنية الألمانية إيفا ماريا هاغن التي اشتهرت في ألمانيا الشرقية سابقا قبل أن تغادرها لأسباب سياسيّة، عن عمر 87 عاما الثلاثاء، على ما أعلن متحدث باسم العائلة الجمعة.

وقال وكيل ابنتها نينا غاهن التي اشتهرت في أوساط موسيقى البانك روك الألمانية، لوكالة فرانس برس "غادرت حبيبتنا إيفا ماريا هاغن هذا العالم إلى موطنها الأبدي في 16 آب/أغسطس 2022".

ولدت إيفا ماريا هاغن في 19 تشرين الأول/أكتوبر في كولتشين في بولندا. ويعود ظهورها الأول على الخشبة إلى العام 1953 في مسرحيّة "كاتسغرابن" من تأليف وإخراج الكاتب المسرحي برتولد بريشت، والتي اقتُبست لاحقا للشاشة.

أصبحت من الممثلات الأكثر شعبية في ألمانيا الشرقية، ولا سيما بعد نجاح الكوميديا الرومنسية "لا تنسى صغيرتي تراودل" عن يتيمة حرب شابة تقع في غرام شرطي.

وإلى المسرح، اشتهرت الممثلة التي لقّبت "بريجيت باردو ألمانيا الشرقية" في السينما مع ظهورها في أكثر من خمسين فيلما.

تزوجت من الكاتب هانس أوليفيا هاغن الذي بقيت معه خمس سنوات وأنجبت منه ابنتها نينا المولودة عام 1955 قبل طلاقهما. وارتبطت بعد ذلك بالمؤلف الموسيقي المعارض لنظام ألمانيا الشرقية فولف بيرمان.

وحين جردته سلطات ألمانيا الشرقية من جنسيته، حُظّر على إيفا ماريا هاغن أيضا ممارسة مهنتها. وفي 1977، غادرت العائلة ألمانيا الشرقية للإقامة في غرب برلين.

هناك انطلقت إيفا ماريا هاغن إلى جانب التمثيل في الغناء أيضا، واستمر مسارها الموسيقي إلى ما بعد سقوط جدار برلين وحتى مطلع التسعينيات.

أما ابنتها نينا فأصبحت من كبار وجوه موسقى البانك الألمانية. ولها ابنة تدعى كوسما شيفا هاغن عملت ايضا في مجال التمثيل.