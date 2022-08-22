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إيلاف: اسـتضافـت مدينة الحِجـر فـي العُلا والمسجلة كأول موقع في قائمة اليونسكو للتراث العالمي بالمملكة، الحملة الدعائية لإطلاق مسلسل "بيت التنين" – (House of the Dragon) من إنتاج شبكة HBO. وهـو درامـا ملحـمية تـدور أحـداثـها في الـعالـم الـخيالـي الـذي ابـتكره جـورج آر آر مارتن، وأسر الملايين من المشاهدين حول العالم على مدى سنوات عديدة من خلال المسلسل الشهير "صراع العروش".



تـضمنت الحـملة المبتكرة مـشاهـد مستوحاة من أحداث المسلسل لتنين ضخم ينفث النيران ويظهر داخل أحد المقابر النبطية في الحِجر، إضـافـة إلـى شعار المسلسل والذي يظهر عـلى جـبل الـفيل، كما ظهرت جمجمة أحد التنانين داخل جبل إثلب بالحِجر ومناطق أخرى في الموقع الأثري و بين المعالم الطبيعية لمشروع وادي الفن بالعُلا.



ومـن المقرر أن تستمر الحـملة بهـدف جـذب المشاهدين طـيلة فـترة عـرض المسـلسل فـي الشـرق الأوسـط على شبكة OSN+، حيث يتوقع أن يسيطر عرض المسلسل على المشهد التلفزيوني في المنطقة خاصةً بعد النجاح الهائل لسلسلة صراع العروش في السنوات الماضية. تدور أحداث المسلسل حول حياة عائلة "تارجيريان" قبل مئتي عام من بدء قصة صراع العروش.



وعن الحملة علق فـيليب جـونـز رئـيس قـطاع تـسويـق وإدارة الـوجـهات الـسياحـية بـالـهيئة المـلكية لـمحافـظة العُلا قائلاً: "تـمتاز العُلا بـمعالـم طـبيعية لا مـثيل لـها وتـاريـخ بشري يـمتد لأكـثر مـن سـبعة آلاف عام، مـما يـجعلها الـوجـهة الـمثالـية لهذه الحملة خاصةً بـعد أن شهـدت حـكايـات وحـضارات عديدة عـلى مـر الـعصور. الـعلا مـنطقة تـفوق الـخيال وتـنبض بـالأسـرار والإبـداعـات لـذا يـسعدنـا أن تـكون الـيوم وجـهة لـفريـق عـمل HBO و OSN+ فـي فـصل جـديـد مـن قـصة صـراع الـعروش".

وهـو مـا أكـدت عـليه آشـلي رايـت نـائـبة الـرئـيس لـلتسويـق والـنمو فـي شـبكة OSN+: "لـلعلا مـكانـة تـاريـخية وأثرية لا مـثيل لـها كـما أنها تـتمتع بتشكيلات صخرية مدهشة ومـساحـات مليئة بالغموض مـما جـعلها الـوجـهة المـثالـية للإعلان عن إطلاق مسـلسل ضخـم مـثل بيت التنين، ويـسعدنـا الـتعاون مـع فيلم العُلا في هذه الحملة المبتكرة".



وتـواصـل المملكة تـحقيق تـطلعاتـها لـدعـم وتـشجيع الإنـتاجـات المحـلية والـدولـية بـفضل مـا تـقدمـه مـن بـرامـج ومـبادرات بـما فـيها حـوافـز وحـسومـات مـالـية تـصل إلـى 40 ٪ لـلأعـمال الـروائـية والـوثـائـقية والمسلسلات.



كـما تـم تأسيس "فـيلم العُلا" وهي إدارة الأفلام التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا لتعزيز ودعم الإنتاج السينمائي والتليفزيوني بمحافظة العلا، وقد قدمت الـدعـم والـتسهيلات لهذه الحملة، بـما فيها إدارة المواقع والتراخيص. تـمتاز العُلا بـالـتنوع الـكبير فـي الـمواقـع الـتي تـقدمـها لـتكون وجـهة مـثالـية لـلعديـد مـن الأعـمال بـما فـيها مـن مـساحـات صحـراويـة وتـشكيلات صخـريـة فـريـدة وواحـة خـصبة وآثـار ومـعالـم حـضاريـة لا مـثيل لـها فـي الـعالـم. وقـد اسـتضافـت مـطلع الـعام الـجاري تـصويـر فـيلم الإثـارة المـنتظر "قـندهـار" مـن إخـراج ريـك رومـان وبـطولـة النجـم العالمي جـيرارد بـتلر، كما شهـدت مـؤخـراً تـصويـر الـفيلم الروائي الـسعودي الـطويـل "نـورة" مـن تأليف وإخراج توفيق الزايدي.



