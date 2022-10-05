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لوس انجليس: أعلن الممثل الأميركي أليك بالدوين الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق مع عائلة مديرة تصوير فيلم الوسترن "راست" هالينا هاتشنز التي قُتِلَت في أكتوبر 2021 بطلقة من مسدس كان يحمله أصابتها عرضاً خلال التصوير، في حادث هزّ هولييود.

وكتب الممثل في منشور على إنستغرام إنه "ممتن لكل من ساهم في حل هذه القضية المأسوية والمؤلمة".

وسيُعاود إنتاج الفيلم في يناير 2023 ، بحسب بيان منفصل تلقته وكالة فرانس برس.

ووقع الحادث في 21 أكتوبر في مزرعة بمدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو، حين كان أليك بالدوين يستخدم سلاحا تم تقديمه له على أنه محشو برصاص خلّبي، أثناء التمرين على مشهد مع مديرة التصوير هالينا هاتشينز. غير أن رصاصاً حياً انطلق من المسدس ما أدى إلى مقتل هاتشينز البالغة 42 عاما، وإلى إصابة المخرج جويل سوزا بجروح.

ورفعت دعاوى عدة أمام القضاء المدني على بالدوين الذي شارك أيضا في إنتاج "راست"، سعياً من متضررين إلى الحصول على تعويضات، إحداها من عائلة الراحلة هالينا هاتشينز، لكنه دأب على القول إنه تبلّغ من المسؤولين في موقع التصوير إن المسدس الذي استخدمه لا يحتوي على ذخيرة حية، وأن الضحية هالينا هاتشينز طلبت منه أن يصوب في اتجاهها، وأنه لم يضغط على الزناد عند انطلاق العيار الناري القاتل.