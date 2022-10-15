قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: هل تمكن مسلسل "غريز أناتومي" من إعادة إحياء نفسه بعد 19 عامًا؟

يبدو أن هذا هو الحال منذ اللحظات الأولى من الحلقة الأولى من الموسم التاسع عشر من السلسلة الشهيرة، حيث إنضم اليه مجموعة جديدة من الأطباء المتدربين هم ميغان فري، جوشوا جونسون، و جاسمين بلو.

وتقول ميغان: هذا هو بالضبط ما احتاجه "غريز أناتومي" لإعادة الحياة إلى هذه السلسلة، وتضيف: "نعم ، لقد أدخلوا فصولًا جديدة للمتدربين في جميع مواسم السلسلة ، لكن لم أشعر أبدًا أنهم حولوا تركيزهم بالكامل عليهم. لقد انتهى بهم الأمر دائمًا إلى أن يكونوا إضافات إلى فريق التمثيل الضخم بالفعل ، وانتقل واحد أو اثنان فقط إلى حالة الشخصية الرئيسية.

مع هذه الحلقة، على الرغم من وجود الممثلين القدامى ، شعرت أن المجموعة الجديدة كانت في المقدمة وفي المنتصف.

في المواسم القليلة الماضية ، شعرت أن الكتاب نفذت منهم القصص ليكتبوا للممثلين القدامى. لهذا السبب ، بدأوا في جعلهم يتصرفون خارج نطاق الشخصية لمنحهم شيئًا ما ، أي شيء ، ليفعلوه ، وكان من المحبط مشاهدة ذلك.

ليس بالضرورة خطأ الكتاب. هذا ما يحدث عندما تستمر السلسلة لفترة طويلة. يمنحهم إجراء إعادة تشغيل بسيطة قصصًا جديدة يروونها دون فرض تلك القصص على الشخصيات الموجودة.

ويقول جوشوا جونسون: "عندما سمعت لأول مرة عن ظهور إلين بومبيو المحدود هذا الموسم ، جنبًا إلى جنب مع التركيز على فصل متدرب جديد ، كنت مترددًا في البداية".

ويكمل: "كما قالت ميغان ، لقد رأينا هذا العرض يقدم فصولًا جديدة للمتدربين في الماضي ، ولكن كان من المفترض أن تكون إما أتباع للمقيمين أو نسخًا مخففة من المتدربين الأصليين.

باستثناء ليكسي ، كان الموسم التاسع من غريز أناتومي هو المرة الأولى التي يستثمر فيها العرض في متدربين جدد كشخصيات عندما قدموا فصل جو ، ثم مرة أخرى في غريز أناتومي الموسم 13 مع فصل شميدت.

بدت إضافة خمسة متدربين جدد إلى فريق الممثلين المتضخم بالفعل بمثابة إعداد للفشل ، كان تحويل تركيز المسلسل من النجم الرئيسي إلى خمس شخصيات جديدة خطوة محفوفة بالمخاطر. لكن مع قراءة الحلقة والشخصيات شعرت أن الكتاب استغرقوا وقتهم في التفكير في المتدربين الجدد وتطويرهم".

من جهتها قالت جاسمين بلو: "لم أشعر بهذا الحماس تجاه المسلسل منذ سنوات. في مرحلة ما مع هذا العرض ، فأنت لازلت تتابعه مدفوعاً بالعادة والولاء لشخصياته التي احببتها. لكنني شعرت بالإثارة للإمكانيات قبل الموسم ، ولم تخيب عملية إعادة التشغيل الناعمة هذه".

وتكمل: "لقد قاموا بعملها بشكل رائع ، وذكروني أن المسلسل لا يزال يحتوي عليها. كان التركيز على مجموعة جديدة كاملة من المتدربين مخاطرة ، لكنهم اختاروهم وقاموا بتنفيذها بشكل جيد".