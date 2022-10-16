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باريس: توفي مساء السبت المغني البالغ 41 عاماً من هايتي ميكايل بنجامان ، المعروف باسمه الفني ميكابن ، خلال إحيائه حفلة في "أكور أرينا" بباريس جرّاء وعكة صحية أصيب بها على المسرح، بحسب ما أعلنت الأحد إدارة الصالة.

وأوضحت "أكور أرينا" أن ميكابن الذي كان يغني برفقة فرقة "كومبا كاريمي" الموسيقية الهايتية "توفي على اثر وعكة ألمّت به على المسرح ورغم تدخّل المسعفين"، معربة عن "تأثرها البالغ" بما حصل.

وأفاد عدد من الحاضرين بأن الحفلة توقفت، ثم أخليَت الصالة.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن المغني انهار فجأة فيما كان يغادر المسرح في منتصف وصلته.

وشارك ميكابن في الحفلة بدعوة من فرقة "كاريمي" التي تأسست عام 2000.

وأسف رئيس الوزراء في هايتي أرييل هنري على تويتر الأحد لرحيل "مرجع كبير للموسيقى الهايتية". وأضاف أن هايتي وشبابها فقدوا "شخصاً فاضلاً".

وُلد ميكابن في بور أو برنس عام 1981 وهو نجل المغني ليونيل بنجامان. وكان مغنياً وملحناً ومنتجاً، وله مجموعة أغنيات ناجحة مع فرقة "كاريمي".