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اثينا: يُفتَتَح العام المقبل في أثينا متحف مخصص لمغنية الأوبرا الشهيرة ماريا كالاس في الذكرى المئوية لميلادها، على ما أعلنت سلطات المدينة الاثنين.

وأشار بيان لبلدية أثينا إلى أنّ المتحف المُرتقب افتتاحه صيف العام 2023 سيعرض "أعمالاً أرشيفية تاريخية قيّمة وتسجيلات مباشرة نادرة لكالاس، بالإضافة إلى مجموعة فريدة من أسطواناتها ومقتنياتها".

وتتضمن المجموعة ألبوماً من الصور يعود إلى مرحلة كالاس المدرسية وكتباً وعلامات موقّعة وصوراً فوتوغرافية.

وذكر البيان أنّ عشرات المؤسسات اليونانية وهواة الجمع من بينهم الفنانون الراحلون أليكوس فاسيانوس وديمتريس ميتاراس وبانايوتيس تيتسيس، ساهموا في إنشاء المتحف الجديد.

وأضاف أنّ بعض ما سيعرضه المتحف قدّمه مسرح لا سكالا في ميلانو ودار أوبرا ميتروبوليتان ومسرح لا فينيس في البندقية ومدرج فيرونا، وهي أماكن سطع نجم كالاس من خلالها في إيطاليا عام 1947.

وعاشت صوفيا سيسيليا أنّا ماريا كالوغيروبولو المولودة عام 1923 في نيويورك لأبوين مهاجرين يونانيين، في أثينا بين عامي 1937 و1945 بعد انفصال والديها.

وتابعت دروساً بالغناء في المعهد الموسيقي الوطني ثم انطلقت مسيرتها المهنية في أوبرا أثينا الملكية عام 1941.

وتوفيت المغنية في باريس عام 1977 بعد مسيرة مهنية دولية مرموقة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود.

وبعد عامين على رحيلها، رُمي رفاتها في بحر إيجه. وسبق أن افتُتح متحف مخصص لماريا كالاس عرض مجموعة محدودة لها في أثينا بين عامي 2002 و2008.