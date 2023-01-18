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روما: حصل الممثل الأميركي كيفن سبايسي المتهم باعتداءات جنسية في بريطانيا، على جائزة سينمائية في إيطاليا، على ما أفيد الثلاثاء.

ونال سبايسي جائزة "نجمة" متحف "موليه إنتونيليانا" الوطني للسينما في مدينة تورينو بشمال إيطاليا الذي كان دعاه لإدارة محاضرة، بحسب بيان أصدره المتحف.

وأوضح البيان أن سبايسي مُنح هذه الجائزة "تعبيراً عن التقدير للمساهمة الجمالية التي وفرها من خلال أفلامه (...) في تطوير الفن الدرامي".

وتسلم الممثل الجائزة مساء الاثنين من نائب وزير الثقافة الإيطالي فيتوريو سغاربي.

وقال في تصريحات للصحافة الإيطالية خلال وجوده في توريتو "حياتي تمضي قدماً. لم أختبئ قطّ، ولم أعِش في كهف. ذهبت إلى المطاعم ، وقابلت أصدقاء ، والتقيت أشخاصاً دافعوا عني ودعموني".

ودفع سبايسي الجمعة ببراءته من سبع تهم جديدة باعتداءات جنسية في بريطانيا، بعد أشهر من إنكاره اتهامات أخرى مماثلة.

ويُحاكَم الممثل الحائز جائزتي أوسكار (عن فيلمي "أميريكن بيوتي" و"يوجويل ساسبكتس") أساساً في بريطانيا بأربع تهم لارتكابه اعتداءات جنسية على ثلاثة رجال بين آذار/مارس 2005 ونيسان/أبريل 2013 عندما كان مديراً لأحد مسارح لندن.

وبات سبايسي يواجه ما مجموعه 12 تهمة تتعلق بالاعتداء جنسياً على أربعة رجال بين عامي 2001 و 2013.