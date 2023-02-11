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لندن: يعتبر البريطاني هاري ستايلز والأميركية بيونسيه اللذان حصدا في 5 فبراير أبرز جوائز غرامي الأميركية المرشحين الأوفر حظاً للفوز في لندن مساء السبت بالفئات الرئيسية لجوائز "بريت" البريطانية للموسيقى.

ويخوض هاري ستايلز المنافسة عن ألبومه "آز إت واز" في أربع فئات هي أغنية العام وألبوم العام وأفضل ألبوم لموسيقى البوب وفنان العام.

وبات من المؤكد أن رجلاً سيفوز في فئة فنان العام المختلطة بين الجنسين، إذ إنها لا تضم هذه السنة أي امرأة، مما تسبب بخيبة وأثار انتقادات.

وكان منظمو "بريت" أوضحوا عام 2022 أن اعتماد جوائز في فئات مختلطة تضم مرشحين من الجنسين بدلاً من تخصيص بعضها للرجال وأخرى منفصلة للنساء، ينطلق من الرغبة في تكريم الفنانين "على أساس أعمالهم وموسيقاهم فقط لا عن الطريقة التي يحددون هويتهم بها أو عن الطريقة التي ينظر بها الآخرون إليهم".

وحصلت النجمة أديل يومها على جائزة هذه الفئة الرئيسية.

لكن التنافس على هذه الجائزة المرموقة ينحصر هذه السنة بين خمسة فنانين ذكور هم سنترال سي وفريد أغين وجورج إيزرا وهاري ستايل وستورمزي.

وعللت منظمة "بريت" خلو الترشيحات من أي نساء أو أشخاص غير ثنائيين بأن "عدد الإصدارات المهمة للفنانات الرفيعات المستوى كان أقل سنة 2022".

إلا أن الترشيحات النسائية طغت في المقابل على فئة أفضل فنان عالمي، إذ تتنافس عليها بيونسيه التي باتت قبل أسبوع أكثر الفنانين فوزاً بجوائز غرامي على الإطلاق، مع مواطنتَيها تايلور سويفت وليزو، إضافة إلى كندريك لامار والنيجيري بورنا بوي.

ومن المقرر أن تتولى شبكة "آي تي في" النقل المباشر لاحتفال توزيع جوائز "بريت" في الثامنة والنصف مساء السبت بتوقيت غرينيتش.

ولحظ البرنامج وصلات غنائية لكل من نجم الراب البريطاني ستورمزي المرشح في ثلاث فئات، وهاري ستايلز وديفيد غيتا وليزو وفرقة "وِت لِغ" الإنكليزية المرشحة في أربع فئات.