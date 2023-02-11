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إشبيلية (إسبانيا): كشفت الممثلة الفرنسية جولييت بينوش الجمعة أنّها كانت ترفض خلال مسيرتها محاولات عدد من المخرجين والمنتجين السينمائيين التحرش بها، في تصريح أدلت به عشية حفلة توزيع جوائز "غويا" الإسبانية التي ستتسلم خلالها جائزة فخرية عن مجمل مسيرتها.

وفي مؤتمر صحافي عُقد في إشبيلية، طرحت صحافية إسبانية على بينوش سؤالاً عن الصعوبات التي تواجهها المرأة في المجال السينمائي، فردّت الممثلة بأنّ "المجال السينمائي بات يضم عدداً أكبر من المخرجات، وهذا أمر رائع"، مضيفةً "لكن عندما بدأتُ مسيرتي، كان معظم المخرجين رجالاً، لذا كان هناك قدر كبير من الإغراء بينهم وبين الممثلات".

وأضافت أن هذا الواقع "كان قائماً خصوصاً في ثمانينات القرن العشرين"، و"كان يوجد طبعاً انجذاب كبير".

وكشفت بينوش أنها واجهت مواقف حاول خلالها عدد من المخرجين والمنتجين تقبيلها أو لمسها.

وتابعت "كنت أرفض لأنني بالدرجة الأولى كنت في علاقة عاطفية"، مشيرةً إلى "وجود حد فاصل ينبغي عدم تجاوزه".

وتوجهت إلى النساء بالقول "عليكنّ أن تتعلّمن كيف ترفضن"، مضيفةً "أنا سعيدة بالتقدم الذي أحرزته حركة +مي تو+ التي غيّرت مفاهيم كثيرة في حياتنا".

وتابعت متوجهة إلى كل ممثلة "ينبغي أن تتعلّمي كيف تكونين قوية (...) وأن تقاتلي كفنانة، حتى لو كنتِ ترغبين كثيراً في أن تكوني محبوبة".

وعن تكريمها المرتقب في الحفلة، قالت بينوش (58 عاماً) "إنّ وجودي في إسبانيا يمثل لحظة مميزة لي، لأنّ +غويا+ ستشهد حضور فنانين تأثرت بهم خلال مسيرتي".

وستنال الممثلة الفرنسية السبت جائزة فخرية تقديراً لـ"مسيرتها الاستثنائية".

وخلال مسيرتها الممتدة على أربعين عاماً، شاركت جولييت بينوش في أفلام عدة بينها "ذي أنبيرابل لايتنس أوف بيينغ" و"ذي إنغلش بايشنت" الذي نالت عنه أوسكار في فئة أفضل ممثلة في دور مساعد.

وقد تعاونت بينوش مع سينمائيين كبار بينهم جان لوك غودار وليوس كاراكس ولوي مال، إضافة إلى البولندي كريستوف كيشلوفسكي والأميركي أبيل فيرارا والسويسري لاسي هالستروم والبريطاني جون بورمان والنمسوي مايكل هانيكه.

ورصيد الممثلة الفرنسية حافل بالجوائز، بينها سيزار الفرنسية وبافتا البريطانية مروراً بجائزة أفضل تمثيل في مهرجانات عدة أبرزها كان وبرلين والبندقية.