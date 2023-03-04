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باريس: منحت أوبرا باريس الراقصين الفرنسي مارك مورو والنيوزيلندية هانا أونيل رتبة "الراقص النجم" مساء الخميس، بعد مشاركتهما في اداء "باليه إمبريال" لجورج بالانشين في قصر غارنييه.

ونال قرار الدار الذي أُعلن من على المسرح، إشادة من الجمهور وفرقة الباليه، فيما بكى مارك مورو تأثراً.

وباتت هانا أونيل (30 عاماً) واحدة من الراقصين القلائل الذين حظوا بهذه الرتبة، بعد الراقصة ساي يون بارك المتحدرة من كوريا الجنوبية التي مُنحت اللقب أخيراً.

وأونيل التي تلقت دروساً في الرقص في طوكيو وتحديداً في أوكلاند (نيوزيلندا) حيث نشأت، هي ابنة لاعب رغبي نيوزيلندي سابق ويابانية شغوفة بالباليه. وتتلمذت على مارلين رو التي عملت مع راقص الباليه رودولف نورييف.

وفازت أونيل بأرقى جوائز الرقص الدولية (لوزان، جائزة الشباب الأميركية الكبرى) قبل انضمامها إلى أوبرا باريس عندما كانت في الثامنة عشرة، ولم تكن تتقن اللغة الفرنسية.

اما مارك مورو (36 عاماً)، فالتحق بكلية أوبرا باريس للرقص عام 1998، وانضم إلى فرقة الباليه عام 2004 حين كان يبلغ 17 عاماً، قبل أن تتم ترقيته إلى راقص أساسي عام 2019.

وتولى مدير أوبرا باريس ألكسندر نيف منح الرتبة للراقصين، نزولاً عند اقتراح مدير الرقص في خوسيه مارتينيز.