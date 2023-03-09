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إيلاف: إفتتحت الدورة السادسة من "مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة" في كازينو لبنان، بحضور فنانين وإعلاميين ومحبي الفن السابع.

ويركز هذا المهرجان على دور المرأة العاملة في مجالي الإعلام والسينما، لإظهار رؤية المرأة للعالم، إنطلاقاً من ثقافتها وإبداعاتها، فضلاً عن خياراتها الوطنية والثقافية بهدف خلق توازن بين دور المرأةوالرجل في مجتمعنا، إذ أن المرأة يمكنها أن تقود في كل المجالات، وأن تكون بجانب الرجل لا خلفه!

وقد تخلل حفل الإفتتاح تكريم الممثلة القديرة رندة كعدي الملقبة بـ"سيدة الشاشة اللبنانية". وقبل تكريمها على المسرح إفتتح الإحتفال بأغان قدّمتها كارين جعجع من إعداد وعزف الموسيقي جاد عبيد، وتضمنت باقة من شارات المسلسلات التي شاركت فيها كعدي منذ بداياتها حتّى اليوم.

تبعها عرض وثائقي حول رحلة نجاحها بشهادة الناقد السينمائي إميل شاهين والممثل الكبير نقولا دانيال ومؤسس وصاحب شركة "الصباح غروب" صادق أنور الصبّاح، ورفيق دربها وبطل مسلسل "للموت" علي الزين، والممثل بديع أبو شقرا.

هذا وأعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، نيته تنفيذ فكرة تحمل إسم ليبانون سينما سيتي، تحديداً في منطقة كسروان"، وقال: "من المقرر أن يتم تمويلها من القطاعين العام والخاص". وتوجه إلى لحود مطالباً إياه بـ "مساعدته على تحقيقها لما فيه من خير للقطاع وأهله"، داعيا إياه إلى "تشكيل لجنة مصغرةمن أصحاب الإختصاص للمباشرة بتنفيذ المشروع على مراحل عدّة".

وكانت إيلاف حاضرة على السجادة الحمراء وأجرت مقابلات مع مجموعة كبيرة من النجوم والممثلين، وطبعاً كانت كلمة مع مدير المهرجان سام لحود الذي شدد على أن الهدف من هذا الحدث السينمائي الذي يقام، رغم كل الصعوبات التي تعصف بالبلد، هو إثبات تمسكهم بقطاع السينما وإصرارهم على إعادة إحيائه، لا سيما على صعيد الأفلام التي تحمل مسؤولية اجتماعية، وتناصر قضايا حقوق الإنسان والمرأة والسلام.

في سياق متصل، أعلن المهرجان أن هذه الدورة سيتخللها عرض أكثر من 74 فيلماً من 45 دولة، تختلف بين الأفلام القصيرة والطويلة، اللبنانية والأجنبية، تحت عنوان: النساء من أجل القيادة.

وتزامناً مع يوم المرأة العالميّ، يكرم المهرجان سنوياً شخصية نسائية بارزة في عالم السينما والدراما العربية حصدت محبة الجماهير وثقتهم وتركت بصمة معينة، وقد وقع الإختيار هذا العام على الممثلة القديرة رندة كعدي. وكان المهرجان كرم في الدورات السابقة الممثلة تقلا شمعون، الممثلة المصريّة إلهام شاهين، ومؤسسة "سينما لبنان" ومسرحي "مونو" وبيريت" إيميه بولس، والممثلة اللبنانية الرائدة وفاء طربيه.

وتجدر الإشارة الى أن الجمهور سيكون على موعد مع العرض الأول في لبنان للفيلم التونسي "قدر" بطولة الممثلة القديرة تقلا شمعون في صالات مجمع ABC ضبية، وفيلم "إيمان" من بطولة ريتا حايك وستيفاني عطالله.

أما اليوم الأخير فسيتمّ خلاله عرض فيلم: "أرض الوهم" للمخرج كارلوس شاهين، وهو من بطولة الممثل طلال جردي.

وستلي العروض السينمائية في مجمع ABC ضبيّة سلسلة حوارات وجلسات نقاش حول تمكين المرأة ودورها في المجتمع، إضافة إلى مواضيع أخرى ذات صلةوقضايا إجتماعية عدة.