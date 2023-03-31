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بروكسل: ألغى المغني ستروماييه الذي يحيي حالياً جولة موسيقية، ثلاث حفلات كان مقرراً أن يحييها هذا الأسبوع في نانت (غرب فرنسا)، بعدما كان ألغى الأسبوع الفائت ثلاث حفلات أخرى، على ما أعلنت الأربعاء شركة إنتاج يتعامل المغني معها.

وأشارت شركة "اوغوري بروداكشن"، في بيان، إلى أنّ "وضع ستروماييه الصحي لن يتيح له مرة جديدة، إحياء الحفلات الثلاث التي كانت مقررة هذا الأسبوع في زينيت في نانت بين 29 و31 مارس، واضطررنا بذلك إلى إلغاء هذه الحفلات".

ويحيي المغني البالغ 28 عاماً والذي يحظى بشعبية كبيرة في فرنسا، جولة أوروبية للترويج لألبومه "مولتيتود" الذي صدر قبل عام.

وبعد فترة استراحة نتيجة معاناته من الإجهاد المفرط عقب حفلات موسيقية أحياها للترويج لألبومه "راسين كاري" الصادر عام 2013، عاود ستروماييه إقامة الحفلات عام 2022.

وفي الأسبوع الفائت، أعلنت شركتا إنتاج يتعامل ستروماييه معهما إلغاء ثلاث حفلات كان مقرراً أن يحييها المغني في شرق فرنسا "لأسباب صحية"، من دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وستروماييه المتحدّر من بروكسل، واسمه الحقيقي بول فان هافر، هو أحد الفنانين الناطقين بالفرنسية الذين يسجّلون أعلى مبيعات في العالم.

وفاز ستروماييه باثنتين من جوائز فيكتوار الموسيقية التي وزعت في فبراير، إحداهما جائزة أفضل ألبوم عن "مولتيدود"، والثانية جائزة مغني العام.