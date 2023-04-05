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إيلاف: أطلق الفنان التونسي نزار شعبان، أول أعماله الفنية، بعنوان "حنيت"، من كلمات وألحان وتوزيع حمدي المهيري. و ميكساج وماسترينغ: أستوديو One Prod ، قيثارات: Momen AK، وقد صورت الأغنية بطريقة الفيديو كليب تحت أدارة المخرج ساري منير.

الأغنية الجديدة تميزت بأجوائها الرومانسية والشاعرية بإيقاع هادئ، ليقدمها بإحساسه المميز، فأتت لتعبّر أصدق تعبير عن مشاعر الألم التي تتملّك الحبيبين وتقول كلماتها:

حنيت ، ليك انا حنيت .. في خيالي ما نسيت .. ما نسيتك لحضة من بالي .. وعييت ، بعدك انا عييت .. بعدك انا شفيت ، و النوم هجرني و جفاني .. إرجع ، لحضني انا ارجع .. اسمع مني انا اسمع .. تدمع عيوني انا تدمع .. في لحضة كي تشوفك .. مازال ، قلبي ليك مازال .. حالي صارت حال .. من قلبي محال نشيلو .. طال ، غيابي والله طال .. شوقي حمل جبال .

ويعتبر هذا العمل بداية لسلسلة من الأعمال التي سيتم إطلاقها خلال هذا العام 2023 خصوصا بعد النجاح الكبير الذي اثبت من خلاله حضوره على السّاحة الفنية وتميّزه بتقديم عمل نال إعجاب الجمهور ، وتخطت الأغنية " حنيت " حاجز المليون مشاهدة واستماع في غضون أيام قليلة من إطلاقها .



