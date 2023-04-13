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نيويورك: حددت مجموعة "وارنر برذرز ديسكوفري" 23 مايو موعداً لتطلق في الولايات المتحدة منصتها الجديدة "ماكس" التي تجمع بين "اتش بي أو ماكس" و"ديسكفيري بلَس"، وأعلنت عن إنتاجها أول مسلسل تلفزيوني مُقتبس من سلسلة هاري بوتر، مشيرةً إلى أنّ مؤلفة هذه القصص جاي كاي رولينغ ستكون منتجة العمل التنفيذية.

وأشارت "ماكس"، في بيان، إلى أنّ "قصص كل كتب هاري بوتر (سبعة مجلدات) التي ألّفتها جاي كاي رولينغ ستتحوّل إلى مسلسل يمتد على عقد".

وقالت الروائية البريطانية في بيان إنّ "التزام +ماكس+ الحفاظ على كامل كتبي أمر مهم لي، وأنا أتطلع للمشاركة في العمل الجديد الذي سيتناول القصص بعمق وتفاصيل، وحده المسلسل التلفزيوني يستطيع توفيرها".

ووعدت "ماكس" أيضاً بجزء جديد من "غايم أوف ثرونز" تدور أحداثه قبل مئة عام من أحداث المسلسل الأصلي، بعد جزء أخير حمل عنوان "هاوس أوف ذي دراغن" صدر في صيف العام 2022.

وستكون المنصة الجديدة التي تعرض أعمالاً لـ"اتش بي او" حققت نجاحات على غرار "ذي سوبرانوس" و"ساكسيشن"، مُتاحة بثلاث اشتراكات شهرية بدءاً من 9,99 دولارات وصولاً إلى 19,99 دولاراً .

وتطلع المنصة التي ستعرض محتوى من "اتش جي تي في" و"فود نتوورك" و"ديسكفري تشانل"، لمنافسة نتفليكس وديزني بلَس، بعد عامين على الدمج بين "وارنر ميديا" و"ديسكوفري".