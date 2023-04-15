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باريس: اختيرت الممثلة كيارا ماستروياني لتقديم حفلتي الافتتاح والختام خلال مهرجان كان السينمائي بدورته السادسة والسبعين التي أفردت مساحة كبيرة للسينما الإيطالية هذا العام.

وقال المنظمون إن ماستروياني، وهي ابنة الممثلة الفرنسية كاترين دونوف والممثل الإيطالي مارتشيلو ماستروياني، ستقدم حفل الافتتاح في 16 أيار/مايو، والحفل الختامي في 27 أيار/مايو. وتخلف ماستروياني هذا العام فيرجيني إفيرا التي تولت المهمة في الدورة السابقة من المهرجان السنة الماضية.

وقد فازت الممثلة المعتادة على المشاركة في مهرجان كان، وهي من أبرز الوجوه في سينما المؤلف الفرنسية، بجائزة أفضل أداء ضمن فئة "نظرة ما" في المهرجان الفرنسي العريق، عن دورها في فيلم "شامبر 212" للمخرج كريستوف أونوريه عام 2019، بعد 11 عاماً من مشاركتها في لجنة تحكيم الأفلام الروائية.

وأشارت شبكة "فرانس تلفزيون" الإعلامية العامة وموقع "بروت" الإخباري الفرنسي، وهما الشريكان الإعلاميان للمهرجان الذي سيبثانه مباشرة، في بيان مشترك إلى أن ماستروياني تمثل "أناقة وجرأة وذكاء السينما المنفتحة على العالم".

وجرى الإعلان الخميس عن القائمة الرسمية للأعمال المشاركة في المهرجان، والتي أفردت مساحة كبيرة للسينما الإيطالية بثلاثة أفلام في المنافسة.

وقبل خمسة أسابيع من بدء السباق على السعفة الذهبية، يُتوقع أن يوسع المهرجان قائمة الأفلام المشاركة في المنافسة، كما يُنتظر الإعلان عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم، التي يُعرف حالياً فقط اسم رئيسها، المخرج السويدي روبن أوستلوند، الحائز جائزة السعفة الذهبية العام الماضي عن فيلمه "تراينغل أوف سادنس".