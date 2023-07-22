روما: أعلن مهرجان البندقية السينمائي الذي تُقام هذه السنة دورته الثمانون أن فيلم "كوماندانتي" (Comandante) للمخرج الإيطالي إدواردو دي أنجيليس سيُعرض في الافتتاح بدلاً من ذلك الذي كان مقرراً أصلاً، على خلفية إضراب تاريخي في هوليوود.

وسبق للمهرجان الذي تقام الدورة الثمانون منه في جزيرة ليدو الإيطالية بين 30 أغسطس و9 سبتمبر أن أعلن أنه سيُفتتح بفيلم "تشالنجرز" (Challengers) للمخرج الإيطالي لوكا غوادانينو، من بطولة زندايا وجوش أوكونور ومايك فايست. لكنّ هذا الفيلم الروائي "لن يشارك في المهرجان بعد القرارات التي اتخذتها الجهة المنتجة"، على ما أفادت الـ"موسترا" في بيان لم تورد فيه أي تفاصيل إضافية.

ويأتي هذا التبديل فيما بدأ حوالى 160 ألف ممثل تلفزيوني وسينمائي أميركي في 14 تموز/يوليو حركة اجتماعية لم تشهدها هوليوود منذ العام 1960، تتسبب بشلّ الإنتاج السينمائي والتلفزيوني الأميركي.

ويطالب الممثلون وكتّاب السيناريو بزيادة أجورهم التي تشهد ركوداً في زمن منصات البث التدفقي، ويرغبون في الحصول على ضمانات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي لمنع هذه التكنولوجيا من إنشاء نصوص أو استنساخ صوتهم وصورتهم.

ويتناول "كوماندانتي" المستوحى من قصة حقيقية قصة تولّي قبطان غواصة يؤدي دوره بيارفرانشيسكو فافينو إنقاذ 26 غريقاً بلجيكياً خلال الحرب العالمية الثانية.

ويقام عرض الفيلم الذي سيكون الأول عالمياً ليلة افتتاح أقدم مهرجان سينمائي في 30 آب/أغسطس، في القاعة الكبرى في قصر السينما على جزيرة ليدو في بحيرة فينيسيا.

وسبق لإدواردو دي أنجيليس (44 عاماً) أن تولى إخراج "إنديفيزيبيلي" (Indivisibili) عام 2016 ومسلسل "ّذي لايينغ لايف أو أدالتس" (The Lying Life of Adults) عبر نتفليكس.