لندن: أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الإثنين، أنها ستعرض مع نتفليكس مسلسلا يتناول تفجير لوكربي في اسكتلندا الذي يعود إلى ديسمبر 1988 وأودى بحياة 270 شخصاً.

وذكر بيان للمجموعة البريطانية العملاقة أنّ "بي بي سي ونتفليكس طلبتا من شركة وورلد برودَكشن إنتاج مسلسل بعنوان لوكربي يستند إلى أحداث حقيقية ويتألف من ستة أجزاء".

وفي 21 ديسمبر 1988، تحطمت رحلة بان أميركان 103 التي كانت متجهة من لندن إلى نيويورك، فوق منطقة لوكربي الاسكتلندية عقب انفجار قنبلة في مخزن الطائرة، مما أسفر عن مقتل جميع مَن كانوا على متنها وعددهم 259 شخصاً و11 آخرين كانوا على الأرض.

ويُعدّ هذا الاعتداء الإرهابي الأكثر دموية الذي تشهده الأراضي البريطانية، فيما تمت إدانة شخص واحد فقط هو الليبي عبد الباسط علي محمد المقرحي الذي توفي عام 2012. ودأب المقرحي باستمرار على نفي هذه الاتهامات والدفع ببراءته.

وسيسلط المسلسل الضوء على تداعيات الهجوم بينها التحقيق الذي أعقبه والصدمة التي واجهها سكان لوكربي وعائلات الضحايا.

وأشار بيان "بي بي سي" إلى أنّ مسلسل "لوكربي" سيعرض عناصر مأخوذة من مقابلات مع ضباط شاركوا في التحقيقات "لم تُعرض في السابق".

وقال الروائي وكاتب السيناريو البريطاني جوناثان لي الذي سيتولى كتابة العمل إنّ "كارثة رحلة بان أميركان 103 والبحث العالمي عن مُرتكبها شكّلا حدثاً حاسماً في تاريخ العالم".

وسيُعرض المسلسل بدايةً عبر "بي بي سي" ثم على نتفليكس في المملكة المتحدة ومختلف دول العالم بعد تصويره هذه السنة.