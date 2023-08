لوس انجليس: أعلنت شرطة لاس فيغاس الاثنين أنها فتحت تحقيقاً في حادثة اعتداء وضرب، بعد أيام قليلة من انتشار مقطع فيديو يظهر مغنية الراب كاردي بي وهي تلقي مايكروفونوناً كانت تغني عبره على جمهورها خلال حفلة موسيقية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي انتشر بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل، صاحبة أغنيتي "واب" و"ماني" ترمي المايكروفون باتجاه امرأة كانت بين الحاضرين بعدما ألقت الأخيرة عليها مشروباً كانت تتناوله.

وتظهر هذه المرأة في مقاطع الفيديو وهي تقدم اعتذارها بعد تدخّل رجال الأمن، بينما طال المايكروفون شخصاً آخر من الحاضرين بحسب ما ظهر في مقاطع أخرى.

وبعد الحفلة، أفادت شرطة لاس فيغاس بأن امرأةً تواصلت معها للإبلاغ عن اعتداء.

وقالت الشرطة في بيان تلقته وسائل إعلام أميركية إنّ "الضحية أشارت إلى أنها كانت حاضرة في حدث غنائي في 29 تموز/يوليو 2023 في مجمّع 3500 من شارع لاس فيغاس بولفارد. وخلال حفلة موسيقية، أصيبت بأداة أُلقيت من على المسرح".

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb