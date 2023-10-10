لندن: تبدأ "نتفليكس" اعتباراً من منتصف نوفمبر المقبل عرض الموسم السادس والأخير من مسلسلها "ذي كراون" الذي يتناول الحادث الذي أودى بحياة الأميرة ديانا، وتواصل توفير حلقاته تباعاً حتى ديسمبر، على ما أعلنت المنصة الاثنين.

وتُتاح في 16 نوفمبر مجموعة أولى من حلقات الموسم الجديد التي لم تكشف "نتفليكس" بعد عددها الإجمالي، على أن توفّر المنصة قسماً ثانياً منها في 14 ديسمبر.

ونشرت المنصة الاثنين عبر حسابها على شبكة "إكس" ("تويتر" سابقاً) توليفة تُضم الممثلات الثلاث اللواتي أدّين دور الملكة البريطانية في المسلسل، أي كلير فوي وأوليفيا كولمان وإيميلدا ستونتون، مع تعليق جاء فيه: "إنه ليس خيارًا، إنه واجب".

وركّز الموسم الخامس من المسلسل على الطلاق المدوّي للملك تشارلز الثالث عندما كان أميراً لويلز من الأميرة ديانا، وهو استند إلى أحداث تاريخية حقيقية لكنّه غالباً ما اتُهم بالتمادي في التصرّف بها والابتعاد عنها.

ويتمحور الموسم السادس، وهو الأخير، على حادث السيارة الذي أودى بحياة الأميرة عام 1997 في باريس، ويتطرق إلى سائقها وإلى نجل رجل الأعمال المصري محمد الفايد دودي الفايد، الذي ظهر في الموسم السابق.

كذلك يُتوقع أن تتناول الحلقات ولاية رئيس الوزراء السابق توني بلير، وبداية العلاقة بين الأمير وليام وكيت ميدلتون.

ويُعدّ "ذي كراون" أحد أنجح مسلسلات المنصة الأميركية، وساهم في إحياء الاهتمام بالملكية البريطانية وله متابعون في كل أنحاء العالم.

وحلّ الموسم الخامس الذي أتيح في نوفمبر 2022 بين البرامج العشرة التي تحظى بأكبر نسب مشاهدة على "نتفليكس" في 88 دولة.