إيلاف: توفي بطل مسلسل "المستشفى العام" تايلر كريستوفر في 31 أكتوبر عن عمر يناهز 50 عامًا، حسبما أكد مديره لـموقع E! نيوز.

وأعلن زميله السابق موريس بينارد عبر حسابه على الإنستغرام أن سبب وفاة كريستوفر كان مرتبطًا بمشكلة مفاجئة في القلب.

وبدأ المنشور بالقول: "ببالغ الحزن نعلن نبأ وفاة تايلر كريستوفر". "توفي تايلر هذا الصباح بعد تعرضه لأزمة قلبية في شقته في سان دييغو."

قال بينارد إن كريستوفر - الذي لعب دور نيكولاس كاسادين في المسلسل الشهير من عام 1996 إلى عام 2016، جنبًا إلى جنب مع سوني كورنثوس - كان "روحًا لطيفة وصديقًا رائعًا" لكل شخص التقى به.

وأضاف: "كان تايلر شخصًا موهوبًا حقًا، حيث أضاء الشاشة في كل مشهد قام به واستمتع بجلب السعادة لمعجبيه المخلصين من خلال تمثيله". "كان تايلر مدافعًا عن تحسين الصحة العقلية وعلاج تعاطي المخدرات وتحدث علنًا عن صراعاته مع الاكتئاب ثنائي القطب والكحول. لقد دمرنا فقدان صديقنا العزيز ونصلي من أجل أطفاله ووالده."

وقال مدير أعمال كريستوفر بتصريح لـ E! نيوز: "كانت هذه الأخبار صادمة بشكل لا يصدق، وقد صدمتني خسارته". "لقد كان ممثلًا موهوبًا للغاية، والأهم من ذلك، كان صديقًا رائعًا. قلبي مع أصدقائه وعائلته الذين أحبوه كثيرًا".

فاز كريستوفر بجائزة Daytime Emmy في عام 2016 عن فئة الممثل الرئيسي المتميز في مسلسل درامي عن دوره في مسلسل المستشفى العام.

بالإضافة إلى عمله في الدراما الطبية من إنتاجABC، قام بأداء دور ستيفان ديميرا في مسلسل "أيام من حياتنا" من عام 2001 إلى عام 2019 وظهر أيضًا في Thor: God of Thunder، Shouting Secrets، Out of the Black and Pretty Broken.

ولكن خارج حياته المهنية في مجال الترفيه، كان الدور المفضل لكريستوفر هو الأب.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي: "لن أعتبر قضاء الوقت مع أطفالي أمرًا مفروغًا منه مرة أخرى، وأقوم بكل الأشياء الصغيرة التي لم تكن تبدو هائلة من قبل ولكنها الآن هي كل شيء بالنسبة لي".

وتابع: "لا توجد كلمات للتعبير عن امتناني لعشاء ما بعد المدرسة حيث أخبروني عن يومهم. لم أستمتع أبدًا برحلة إلى Target لاختيار لعبة أو بعد ظهر اليوم في السينما كما أستمتع بها الآن. اللعب مع أطفالي جلب لي دائمًا أكبر قدر من السعادة. أنا ممتن لهذا الفصل الجديد في حياتي للوقت الذي يسمح لي أن أكون قريبًا منهم. "

ويتبع أطفاله خطواته بالفعل، حيث رقصت ابنته بوهيم كريستوفر في مسرحية كسارة البندق "The Nutcracker" وابنه جريسون كريستوفر في أداء ماتيلدا العام الماضي.

في ذلك الوقت، قال الممثل إنه سيشجع "فأرته الصغيرة الثمينة"، بوهيم، في ليلة الافتتاح لأنه "مليء بالفخر بهذه الفتاة اللطيفة". أما بالنسبة لابنه، أضاف: "سيتألق بلا شك على المسرح. لحظة أب فخور بالتأكيد".

كان كريستوفر متزوجًا من إيفا لونجوريا من عام 2002 إلى عام 2004 ومن برين بيديجو من عام 2008 إلى عام 2021.