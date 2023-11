إيلاف: تم طرح فيلم "The Marvels" بدور العرض في نهاية هذا الأسبوع وكانت ردود الفعل متباينة بين أولئك الذين أحبوه، وأولئك الذين كرهوه، وأولئك الذين لم يهتموا به كثيرًا.

ولكن ما يهم هو أرقام شباك التذاكر ونتائج اليومين الأولين. فبين الخميس والجمعة، حقق فيلم "The Marvels" مايقدر بـ 21 مليون دولار فقط في شباك التذاكر المحلي على الرغم من ميزانيته البالغة 220 مليون دولار.

مع هذا الرقم الأولي، فإن التوقعات أسوأ بكثير مما كان يعتقد سابقًا، حيث من المتوقع الآن أن يحقق ما بين 47 الى 52 مليون دولار بعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع الأولى. هذا هو أدنى افتتاح لفيلم Marvel من Marvel Cinematic Universe.

هذا الفيلم هو تكملة لفيلم Captain Marvel لعام 2019 والسيدة Marvel لعام 2022. تعود بري لارسون بدور كارول دانفرز، المعروفة باسم كابتن مارفل، حيث تواصل رحلة منفردة عبر الفضاء جنبًا إلى جنب مع صديقتها القطة غير العادية، غوس التي تعتبر قدراتها الشبيهة بالمخلوقات الفضائية إضافة طريفة ومرحب بها إلى العديد من مشاهد الحركة في الفيلم.

وبعد أدائها الشهير ككابتن مونيكا رامبو في سلسلة WandaVision الرائعة من Disney+، تنتقل الممثلة تيونا باريس من الشاشة الصغيرة إلى الشاشة الكبيرة في The Marvels، حيث نتابع عملها إلى جانب نيك فيوري (الذي يلعب دوره صامويل إل. جاكسون منذ عام 2008 في الرجل الحديدي).

في The Marvels، حصلت رامبو أيضًا أخيرًا على فرصة لم شملها مع دانفرز، التي نشأت بالقرب منها عندما كانت طفلة صغيرة (أصبح ذلك ممكنًا من خلال حدث "The Blip" الذي قدمه Thanos في Avengers: Infinity War وتم حله في Endgame).

تنضم إيمان فيلاني أيضًا بدور السيدة Marvel في The Marvels، بعد سلسلة Disney + الخاصة بها. عندما لا تحارب الجريمة وتنقذ سكان جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي، فهي مراهقة عادية جدًا تدعى كامالا خان، فنانة رسوم هزلية مبدعة وصديقة الكابتن مارفل - على الأقل في خيالها الخاص.

مع قدرة دانفرز ورامبو وخان على التعامل مع الطاقة الكونية بطرق مختلفة، يضطر الثلاثي في البداية إلى العمل معًا عندما يدركون أن صلاحياتهم تبدو مرتبطة ببعضها البعض.

معًا، أكبر تهديد لهم في The Marvels يأتي من الشخصية المعروفة باسم Dar-Benn.

نظرًا لأن زعيمة إمبراطورية Kree يجب أن تشاهد شعبها يكافح من أجل البقاء، فإن Dar-Benn عازمة على غزو أي عوالم موجودة في طريقها، بينما تسعى أيضًا إلى الانتقام من قرار مشكوك فيه اتخذته الكابتن Marvel قبل سنوات.

تلعب زاوي أشتون شخصية دار بن بشكل جيد، فهي شريرة عالية الجودة، لأنها تقود عملية صنع القرار مع أخذ شعبها في الاعتبار، ولكنها تجسد أيضًا هوسًا غير صحي بالسلطة.

ظاهريًا، قد يبدو The Marvels مجرد قصة لثلاثة أبطال خارقين غير متوقعين يتعاونون لمحاربة الشر، لكن هذه القصة تتعمق أكثر وتتناول الخسارة والندم والخلاص بطرق مقنعة. خلال رحلتهم معًا عبر الأراضي الجديدة، يمكننا أيضًا رؤية ما كانت تفعله الكابتن مارفل خلال فترة وجودها في الفضاء، حيث جلبت بعض الفكاهة الممتعة وأظهرت جانبًا أكثر مرحًا إلى دانفرز المترددة في كثير من الأحيان.

على الرغم من أن تيونا باريس كانت إضافة مميزة وجديدة إلى Marvel Universe في WandaVision، إلا أنها في الواقع نجمة سينمائية. فأدائها لدور رامبو في The Marvels يسمح لها بأن تصبح شخصية داعمة مستمرة وتحتل مكانًا أكبر في مركز الصدارة كبطلة خارقة تصل إلى مكانتها الخاصة، حيث تحتضن قواها الخارقة المتطورة بعقلية ناضجة.

تقدم فيلاني وعائلتها التي تظهر على الشاشة نفحة كوميدية رائعًة لـ The Marvels، ما يمنح الجمهور استراحة ممتعة من كل التوتر والفوضى التي تحدث من حولهم. نعم، ستقدر هذه القصص والشخصيات أكثر، إذا كنت قد شاهدت Ms. Marvel وWandaVision على Disney+ - ومع ذلك، يقوم الفيلم بعمل جيد في معالجة الأجزاء الرئيسية من قصص الأصل المحيطة بخان ورامبو بمهارة.