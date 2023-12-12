غاردينا (الولايات المتحدة): سيُطرح في مزاد مرتقب الأسبوع المقبل في نيويورك مجسّم لرأس المخلوق الفضائي الشهير من فيلم "اي تي" ورداء الحمام الخاص بشخصية من فيلم "بيغ ليباوسكي" والقميص الذي ارتدته الأميرة ديانا في صورة خطوبتها، في إطار سلسلة مزادات مخصصة لقطع "أيقونية في هوليوود".

وتُنظّم سلسلة مزادات "هولييوود ليجندز" من الخميس إلى الأحد في بيفرلي هيلز في لوس أنجليس. وعُرضت الاثنين أمام الصحافة آلاف القطع البارزة.

وقال المدير الإداري لدار "جوليانز" للمزادات مارتن نولان، في حديث إلى وكالة فرانس برس، إن "هذه القطع باتت تُعدّ مجموعة من الأصول لا مجرّد قطع تذكارية أو أغراض مرتبطة بمرحلة من حياتنا".

وتابع "إنّها ممتعة أكثر من الأسهم أو السندات، أو الكثير من الأمور الأخرى الموجودة في محفظة الأشخاص الاستثمارية".

ومن بين هذه "الأصول" رأس تابع للكائن الفضائي الشهير من فيلم "إي تي"، والذي قد يصل سعره إلى مليون دولار، بحسب نولان.

ومن بين الأغراض التي ستُطرح للبيع أيضاً رداء الحمام الخاص بالشخصية التي أدّاها جيف بريدجز في فيلم "ذي بيغ ليبوسكي". ويبلغ سعر الرداء التقديري نحو 50 الف دولار.

كذلك، سيُطرح للبيع القميص الذي ارتدته الأميرة ديانا في صورة خطوبتها عام 1981. ويشير المنظمون إلى أنّه قد يُباع بمئة ألف دولار.

ومن بين القطع الأخرى، سترة ارتدتها أودري هيبورن في فيلم "شارايد" (1963) وجهاز الكمبيوتر الشهير الخاص بكاري برادشو، وهي الشخصية التي أدّتها سارة جيسيكا باركر في مسلسل "سكس اند ذي سيتي".