إيلاف من عمان: في ظل استمرار العصر الرقمي في إعادة تشكيل كل جانب من جوانب حياتنا، فإن تأثيره التحويلي على التعليم لا يمكن إنكاره. وهذا بالذات ما يشكل محوراً رئيسياً لكتاب "التواصل الرقمي في التعليم" للمؤلف أسامة تيم المنادي، الصادر حديثاً عن دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع.

يعد هذا الكتاب بحق خارطة طريق ودليل انطلاق للمعلمين والطلاب وأي شخص متحمس لتسخير القدرات الديناميكية لأدوات التواصل الرقمي لتعزيز التعليم، مما يضيء طرقًا جديدة نحو التعلم المعزز وخبرات التدريس، كما يمثل استكشافاً شاملاً يضع اللبنات الرئيسية لمد الجسور بين قوة الاتصال الرقمي وفنون التدريس والتعلم، آخذاً القارئ في رحلة علمية عبر سلسلة من الفصول التي تشرح بدقة العلاقة متعددة الأوجه بين هذين الجانبين. وبين ثنايا الكتاب يعرف القارئ على المفاهيم الأساسية والاستراتيجيات العملية التي تهدف إلى إلقاء الضوء على التأثير العميق للتواصل الرقمي في المشهد التعليمي.

في الفصل الأول من الكتاب، يشرح الكاتب أسس التواصل الرقمي متعمقاً في جوهر الاتصالات الرقمية ضمن سياق تعليمي، فيحلل تطورها من الأساليب التقليدية إلى العالم السريع التحول للتفاعلات الرقمية، كاشفاً عن الأساس الصلب الذي يقوم عليه هذا التحول. ثم ينطلق في الفصل الثاني لشرح تطبيقات التواصل الرقمي في التعليم، واضعاً نقاط التقاء بين النظرية والتطبيق، وكاشفاً سبل الإفادة من الأدوات الرقمية لتعزيز المشاركة وتسهيل التعاون وتمكين التعلم، ابتداءً من رعاية المشاركة النشطة في الفصول الدراسية الافتراضية وصولاً إلى إجراء مناقشات هادفة عبر شبكة الإنترنت. أما الجديد كلياً في هذا الفصل فتزويده المعلمين باستراتيجيات لتضخيم تجربة التعلم من خلال روائع أدوات التواصل الرقمي.

التواصل الرقمي والتعلم المدمج

يستعرض الكاتب في الفصل الثالث دور التواصل الرقمي في التعلم المدمج، وبما يتجاوز حدود التعليم التقليدي، ليحتضن اندماج التجارب الواقعية والافتراضية، كما يعرض كيف يعمل التواصل الرقمي كجسر لربط المتعلمين المتنوعين، ودعم نماذج التدريس المتكاملة، وبث التعليم بمنظور عالمي يمتد إلى ما وراء الحدود التقليدية.

في الفصل الرابع، يتوقف الكاتب عند الاعتبارات الفنية والأخلاقية للتواصل الرقمي في التعليم، حيث يتناول المسائل الأساسية لتأمين قنوات الاتصال وحماية بيانات الطلاب وتصفح الفروق الأخلاقية للعالم الرقمي. ويتعمق هذا الفصل في المسؤولية الأخلاقية والكفاءة التقنية للتغلب على تحديات التواصل الرقمي في التعليم ومعالجة فجوات الاتصال والتكنولوجيا. كما يلقي نظرة عامة على مستقبل التواصل الرقمي في التعليم.