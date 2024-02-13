إيلاف من أبوظبي: استضاف مهرجان أبوظبي 2024 أمسية أوبرالية استثنائية جمعت بين السوبرانو بريتي ييندي والتينور فرانشيسكو ديمورو على خشبة المسرح الأحمر في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، وذلك في 11 شباط (فبراير). ورافق النجمين عازف البيانو فينسينزو سكاليرا، ليُقدموا برنامجًا أوبراليًا متفردًا ضمّ مقتطفات من إبداعات مؤلفي الأوبرا بمن فيهم دونيزيتي وفيردي وبيليني وجونو.

هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، أكّدت على أهمية الدور الذي يلعبه مهرجان أبوظبي في إثراء الرؤية الثقافية للعاصمة الإماراتية، التي حظيت بلقب مدينة الموسيقى من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

حظيت بريتي ييندي، مغنية السوبرانو الجنوب أفريقية، باهتمام عالمي بعد عرضها الغنائي في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة.

ويتمتع التينور الإيطالي فرانشيسكو ديمورو، بمسيرة مهنية متألقة تزخر بعروضه المميزة في العديد من دور الأوبرا العالمية.

شهدت الأمسية تفاعلًا من الجمهور الذي استمتع بأداء الفنانين، وتنوع البرنامج الأوبرالي الذي غطّى روائع من مختلف العصور. وقالت الخميس إن المهرجان "ملتزم بترسيخ مكانة أبوظبي حاضنة للمبدعين العالميين ومنارة لإرثهم الثقافي والموسيقي العريق".