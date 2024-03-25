ولــي قــلبٌ تعاندُهُ الصّـروفُ
ونــهرُ الــحادثاتِ بــه يحوفُ
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إذا تــركَ الــرَّبيعُ بــهِ زهــوراً
عــلى عجلٍ يُسَاقِطُها الخريفُ
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إذا يــنجو مــن الأقــدارِ يوماً
مــن الأشرارِ تطعنُهُ السّيوفُ
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كأنِّي والسـرورَ على اختلافٍ
وإنّ الــهمَّ وحــدَهُ لــي حليفُ
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ســيرتاحُ الــحسودُ إذا رآنــي
وصــحنُ الخدِّ تَلْطُمُهُ الكفوفُ
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ولــكنْ خاب ظنّاً حيثُ يدري
فــمثلي لا تُــنهنههُ الــظروفُ
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فــما زالتْ تُــصبِّرُني الأماني
وطيفُ الوهنِ يَزجرُهُ الوقوفُ
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على نكْء الجراحِ أرشُّ مِلحاً
مــع الأيــامِ يــنقطعُ الــنَّزيفُ
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إلى ربِّ العبادِ شكوتُ ضعفي
وأَعــلمُ أنَّــهُ الصَّمَدُ الرؤوفُ
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إذا يــرضى عــليَّ أنــا سعيدٌ
ولــنْ أَهْــتَمَّ إنْ سَخِطَ الألوفُ
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فــلي ثــقةٌ بربِّ العرشِ دوماً
وإنّ اللهَ عــــدلٌ لا يَــحِــيفٌ
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