ولــي قــلبٌ تعاندُهُ الصّـروفُ

ونــهرُ الــحادثاتِ بــه يحوفُ

-

إذا تــركَ الــرَّبيعُ بــهِ زهــوراً

عــلى عجلٍ يُسَاقِطُها الخريفُ

-

إذا يــنجو مــن الأقــدارِ يوماً

مــن الأشرارِ تطعنُهُ السّيوفُ

-

كأنِّي والسـرورَ على اختلافٍ

وإنّ الــهمَّ وحــدَهُ لــي حليفُ

-

ســيرتاحُ الــحسودُ إذا رآنــي

وصــحنُ الخدِّ تَلْطُمُهُ الكفوفُ

-

ولــكنْ خاب ظنّاً حيثُ يدري

فــمثلي لا تُــنهنههُ الــظروفُ

-

فــما زالتْ تُــصبِّرُني الأماني

وطيفُ الوهنِ يَزجرُهُ الوقوفُ

-

على نكْء الجراحِ أرشُّ مِلحاً

مــع الأيــامِ يــنقطعُ الــنَّزيفُ

-

إلى ربِّ العبادِ شكوتُ ضعفي

وأَعــلمُ أنَّــهُ الصَّمَدُ الرؤوفُ

-

إذا يــرضى عــليَّ أنــا سعيدٌ

ولــنْ أَهْــتَمَّ إنْ سَخِطَ الألوفُ

-

فــلي ثــقةٌ بربِّ العرشِ دوماً

وإنّ اللهَ عــــدلٌ لا يَــحِــيفٌ