إيلاف من الرباط:انطلقت الاثنين في مدينة أصيلة المغربية فعاليات محترف" ربيعيات أصيلة" للفنون التشكيلية في دورته السادسة، والذي يتواصل حتى الثلاثاء 30 أبريل الجاري .

ملصق ’’ربيعيات أصيلة 2024’’

يقام المحترف في مرسم قصر الثقافة،التابع لمؤسسة منتدى أصيلة.ويشارك في هذه الدورة التي يشرف عليها الفنان المغربي عبد القادر المليحي،13 فنانا وفنانة من المغرب والبحرين وبريطانيا،وتخصص للصباغة التشكيلية والطباعة الحجرية (الليتوغرافيا).

الفنانون المشاركون هم: لبنى الأمين(البحرين)،و نرجس الجباري،وسناء السرغيني ،وسوسن المليحي،وسارة أحلالوم،وسهيل بنعزوز،ومولاي يوسف الكهفعي، ومصطفى علمي،ومحمد عنزاوي،ومعاد الجباري (المغرب)،وشعة الخراز ديكنز (بريطانيا).

الفنانة لبنى الامين

تجدر الإشارة إلى أن أول دورة ل"ربيعيات أصيلة" للفنون التشكيلية نظمت في ربيع عام 2016،وعرفت منذ ذلك التاريخ مشاركة متميزة لفنانين من المغرب والبحرين وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا.

الفنان سهيل بنعزوز

وتتوج أعمال هذا المحترف الفني بتنظيم معرض جماعي يقام برواق مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية في أصيلة.