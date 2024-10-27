إيلاف من أصيلة: جرى مساء السبت في مدينة أصيلة المغربية افتتاح معهد "البحرين للموسيقى الشرقية".



نبيل الحمر ومحمد بن عيسى يزوران أقسام المعهد

وأشرف على افتتاحه مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام نبيل يعقوب الحمر، وأمين عام مؤسية منتدى أصيلة محمد بن عيسى، بحضور عدد من الشخصيات البحرينية والمغربية والمشاركين في فعاليات موسم أصيلة 45.

وأقيم "معهد البحرين للموسيقى" برعاية ودعم عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعدما وفرت وعاءَه العقاري مؤسسة منتدى أصيلة.

جاء ذلك في اطار فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي الـ 45 الذي ينظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.



نبيل الحمر ومحمد بن عيسى ورشيد المعراج

ويروم هذا المعهد "تأهيل الموسيقيين الشباب من مدينة أصيلة، وجهة طنجة - تطوان -الحسيمة"، وسيتخصص في "تعليم قواعد الموسيقى عموما والشرقية خصوصا، بما في ذلك أصول وتطور هذه الموسيقى العربية والمغربية"؛ كما سيتلقى طلبته دروسا في "القواعد والآلات والمؤثرات الموسيقية والصوتية الأخرى".

تجدر الإشارة إلى أن وضع الحجر الأساس لهذا المعهد الموسيقي جرى في الدورة ال 42 لموسم أصيلة الثقافي.