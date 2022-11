أثار مالك تويتر الجديد، إيلون ماسك، عاصفة بعد أن أقال آلاف الموظفين الأسبوع الماضي.

فقد أثارت الطريقة المثيرة للجدل التي حدثت بها عمليات التسريح الغضب والإحباط وحتى الدعاوى القضائية ضد ماسك، حيث اكتشف العديد من الموظفين أنهم فُصلوا عن العمل بعد حظرهم من الاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم.

وكان من بين الذين أقيلوا بعض كبار المدراء التنفيذيين في الشركة.

وحل مكانهم فريق صغير من الأصدقاء والمقربين منه وعهد إليهم بمهمة تنفيذ رؤيته لتويتر.

ويبدو أن سريرام كريشنان، وهو مهندس برمجة هندي الأصل ومدير تنفيذي سابق في تويتر ترك الشركة العام الماضي واحد من هؤلاء المقربين.

في الأسبوع الماضي، غرد كريشنان، الذي يعمل الآن في شركة استثمارية قائلاً إنه كان "يساعد ماسك بشكل مؤقت".

ومنذ ذلك الحين، أصبح اسمه رائجاً في الهند، حيث يشعر الكثيرون بالمرارة إزاء الإقالة غير الرسمية للرئيس التنفيذي السابق باراغ أغراوال والمدراء التنفيذيين الآخرين من أصول هندية

ليس من الواضح الآن ما هي الصفة التي سينضم بها كريشنان إلى تويتر.

اتصلت به بي بي سي به للتعليق، لكنه قال إنه "لا يمكنه الإجابة الآن على أي سؤال يتعلق بتويتر".

إيلون ماسك يكمل صفقة الاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار

إيلون ماسك: الملياردير الأمريكي يخضع لتحقيق فيدرالي بشأن صفقة تويتر

إيلون ماسك يكشف عن ستة أسرار للنجاح من أغنى رجل في العالم

من الصعب أيضاً معرفة مدى قربه من ماسك في هذه المرحلة، على الرغم من أن التقارير وصفته مراراً بأنه جزء من "دائرته المقربة".

في مقابلة له عام 2021 مع مارينا موغيلكو، التي تدير قناة على يوتيوب تسمى Silicon Valley Girl ، قال كريشنان إنه وزوجته آرثي رامامورثي تعرفا على إيلون ماسك لأول مرة عندما ساعده في "شيء يتعلق بتويتر" قبل بضع سنوات وإنهما "أقاما علاقة صداقة منذ ذلك الوقت".

كما التقى الزوجان بماسك خلال جولة خاصة في مقر شركة سبيس إكس في كاليفورنيا "قبل عدة سنوات"، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

لكن أهم اتصال بينهما كان في فبراير/شباط 2021 عندما ظهر ماسك في برنامج حواري استضافه الزوجان على منصة Clubhouse.

انفجرت وسائل التواصل الاجتماعي، حين ظهر أغنى رجل في العالم على تطبيق يشاهده المدعوون/المسجلون فقط، في عرض حصري وانتشرت المقابلة على نطاق واسع للغاية.

Still processing a truly surreal evening.



A quick sample of the reactions from last night ( my favorite is of course when we were the #1 trend on Twitter with @elonmusk ). Cc @aarthir pic.twitter.com/rJPcUgaIeZ