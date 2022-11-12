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أثار مالك تويتر الجديد، إيلون ماسك، عاصفة بعد أن أقال آلاف الموظفين الأسبوع الماضي.

فقد أثارت الطريقة المثيرة للجدل التي حدثت بها عمليات التسريح الغضب والإحباط وحتى الدعاوى القضائية ضد ماسك، حيث اكتشف العديد من الموظفين أنهم فُصلوا عن العمل بعد حظرهم من الاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم.

وكان من بين الذين أقيلوا بعض كبار المدراء التنفيذيين في الشركة.

وحل مكانهم فريق صغير من الأصدقاء والمقربين منه وعهد إليهم بمهمة تنفيذ رؤيته لتويتر.

ويبدو أن سريرام كريشنان، وهو مهندس برمجة هندي الأصل ومدير تنفيذي سابق في تويتر ترك الشركة العام الماضي واحد من هؤلاء المقربين.

في الأسبوع الماضي، غرد كريشنان، الذي يعمل الآن في شركة استثمارية قائلاً إنه كان "يساعد ماسك بشكل مؤقت".

ومنذ ذلك الحين، أصبح اسمه رائجاً في الهند، حيث يشعر الكثيرون بالمرارة إزاء الإقالة غير الرسمية للرئيس التنفيذي السابق باراغ أغراوال والمدراء التنفيذيين الآخرين من أصول هندية

ليس من الواضح الآن ما هي الصفة التي سينضم بها كريشنان إلى تويتر.

اتصلت به بي بي سي به للتعليق، لكنه قال إنه "لا يمكنه الإجابة الآن على أي سؤال يتعلق بتويتر".

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Getty Images أوضح ماسك أنه يخطط لتغييرات كبيرة في تويتر.

من الصعب أيضاً معرفة مدى قربه من ماسك في هذه المرحلة، على الرغم من أن التقارير وصفته مراراً بأنه جزء من "دائرته المقربة".

في مقابلة له عام 2021 مع مارينا موغيلكو، التي تدير قناة على يوتيوب تسمى Silicon Valley Girl ، قال كريشنان إنه وزوجته آرثي رامامورثي تعرفا على إيلون ماسك لأول مرة عندما ساعده في "شيء يتعلق بتويتر" قبل بضع سنوات وإنهما "أقاما علاقة صداقة منذ ذلك الوقت".

كما التقى الزوجان بماسك خلال جولة خاصة في مقر شركة سبيس إكس في كاليفورنيا "قبل عدة سنوات"، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

لكن أهم اتصال بينهما كان في فبراير/شباط 2021 عندما ظهر ماسك في برنامج حواري استضافه الزوجان على منصة Clubhouse.

انفجرت وسائل التواصل الاجتماعي، حين ظهر أغنى رجل في العالم على تطبيق يشاهده المدعوون/المسجلون فقط، في عرض حصري وانتشرت المقابلة على نطاق واسع للغاية.

Still processing a truly surreal evening.



A quick sample of the reactions from last night ( my favorite is of course when we were the #1 trend on Twitter with @elonmusk ). Cc @aarthir pic.twitter.com/rJPcUgaIeZ — Sriram Krishnan - sriramk.eth (@sriramk) February 1, 2021

وفي غضون دقائق، وصل عدد المستمعين في غرفة الدردشة على كلوب هاوس إلى 5000 مستمع، وهو أعلى سقف محدد للمنصة، وبمجرد أن بدأ ماسك الحديث عن إمكانية العيش على كوكب المريخ وإمكانية وجود كائنات فضائية وكيف قامت إحدى شركاته بتوصيل شريحة الكترونية بدماغ قرد "للعب ألعاب الفيديو ".

لا يزال برنامج Good Time Show ، الذي انتقل منذ ذلك الحين إلى منصات أخرى، يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة.

يقدم البودكاست لمحة عن العوالم المتداخلة لثقافة الإنترنت والسياسة وآخر التطورات في وادي السيليكون، ويعد كل من كريشنان وزوجته رامامورثي من الشخصيات المعروفة فيه.

يقول مارك أندريسن، المؤسس المشارك لشركة a16z ، إن كريشنان "ربما يكون الشخص الوحيد في العالم الذي شغل مناصب عليا في أكبر ثلاث منصات اجتماعية في عصرنا" ، وفقاً لموقع الشركة. فبالإضافة إلى تويتر، عمل الشاب البالغ من العمر 37 عاماً، في شركات مايكروسوفت وياهو وسناب وفيسبوك في الماضي.

في غضون ذلك، عملت زوجته رامامورثي في فيسبوك ونتفليكس قبل أن تدشن شركتين من شركاتها الخاصة.

وقد تم وصفهما معاً على أنهما "زوجان قويان في مجال التكنولوجيا".

سنوات حياته في تشيناي - الهند

ولد كريشنان في مدينة تشيناي جنوب الهند، ووصف أسرته بـ "التقليدية للغاية" من أصحاب الدخل المتوسط.

تغيرت حياته عندما أقنع والده بشراء جهاز كمبيوتر له، والذي كان يعد من الكماليات في أواخر التسعينيات من القرن الماضي.

وقال لموغيلكو أثناء المقابلة في عام 2021: "كلفنا شراء الكمبيوتر ما بين 730-840 دولاراً، وهو جزء كبير من دخل والدي... لكنني أخبرته بأنني سأستخدمه في دراستي".

لكنه كان لا يزال يفتقر إلى الإنترنت لأن الاتصال الهاتفي كان مكلفاً للغاية أيضاً، لذلك اشترى كريشنان كتب البرمجة كبديل عن الانترنت وعلم نفسه أساسيات البرمجة ومارسها كل يوم.

التقى كريشنان برامامورثي عبر الإنترنت في عام 2002 أثناء دراسته للهندسة في جامعة آنا في تشيناي.

بحلول ذلك الوقت، كان بالفعل في طريقه ليصبح مهندس برمجة وكذلك كانت رامامورثي، طالبة في نفس الكلية.

واوضح لموغيلكو: "أراد أحد الأصدقاء المشتركين بدء مشروع ترميز وتشفير، لذلك قرر إشراك أكثر شخصين يعرفهما في مشروعه، هما: أنا ورامامورثي".

لم يدم ذلك التعاون طويلاً، لكن علاقته برامامورثي لم تتوقف. استمر الزوجان في المحادثة عبر ياهو ماسنجر لمدة عام حتى التقيا أخيراً وجهاً لوجه.

في الأشهر اللاحقة، ظل الإنترنت أساس علاقتهما حيث "جعلا أسطورة وادي السيليكون المثالية" محطتهم المستقبلة، وحلموا بأن يكونوا هناك يوماً ما.

قال كريشنان في المقابلة: "كان أحد مواعيدنا الأولى هو مشاهدة نسخة من فيلم 1999 في وادي السيليكون في غرفتي الصغيرة".

وفتحت أمامهما الأبواب بعد بضعة أشهر، عندما لاحظ أحد المدراء التنفيذيين في الشركة إحدى مشاركات مدونة كريشنان على مايكروسوفت، فقام بتعيين الزوجين في عام 2005.

الحياة في أمريكا

في عام 2007 ، انتقل كريشنان إلى الولايات المتحدة وانضمت إليه رامامورثي بعد ستة أشهر. وقال كريشنان في وقت سابق إن الأمر استغرق وقتاً طويلاً حتى اعتادا على العيش هناك، لكن العمل كان عزاؤهم الوحيد.

بعد العمل في مايكروسوفت، انتقل الزوجان إلى شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى.

حصلوا على الجنسية الأمريكية في عام 2017 ، وهي لحظة وصفها كريشنان في المقابلات بأنها على قدم المساواة مع حفل زفافهما وولادة ابنتهما الأولى.

في كانون الأول/ديسمبر الماضي، دشنا حياتهما المهنية كمصممي بودكاست - وهو قرار ولد من الملل الناجم عن الوباء، حسبما قال كريشنان في السابق.

لذلك، قررا إطلاق كلوب هاوس، المنصة التي زادت شعبيتها خلال الوباء، لأنها كانت تستضيف المحللين والخبراء للحديث عن الفضاء التكنولوجي، وكان من بين من استضافاه، مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ ومصمم الأزياء الراحل فيرجيل أبوه.

الاتصال مع تويتر

في حين لا يُعرف الكثير عن علاقات كريشنان بإيلون ماسك ، لكنه كان معجباً بهذا الملياردير بشكل علني في الماضي، ووصفه بأنه "شخص ملهم ومؤسس مبدع".

كما دعم بشكل علني رؤية ماسك لتويتر وانتقد ممارسات مثل إلغاء النظام الأساسي على موقع المدونات الصغيرة.

وكتب على تويتر الشهر الماضي: "وجود رجال شرطة على الإنترنت خارج نطاق القضاء يفرضون القانون على منصتك ليس إلا طريق نحو الاستبداد المقيت".

وثمة تكهنات بأن ماسك ربما يكون قد جعل كريشنان الخبير في العملات المشفرة في صفه، لدمج عملة دوجكوين الخاصة به مع تويتر.

سواء كان كريشنان سيصبح "Technoking" التالي (اللقب البديل عند ماسك لمنصب الرئيس التنفيذي) على تويتر أم لا ، ستكون هناك لحظات مثيرة للاهتمام تنتظر المنصة الاجتماعية، وقد يكون كريشنان هو محورها.