إيلاف من دبي: استقبل الملك البريطاني تشارلز الثالث في قصر باكنغهام، الخميس، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمبعوث الإماراتي الخاص للتغير المناخي، والرئيس المعيّن للدورة 28 لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة (كوب 28)، حيث تداولا في شؤون عالمية متصلة بالمناخ.

فعلّ تغييري

أعلن عن هذا اللقاء في تغريدة على الحساب الرسمي ‏الحساب الرسمي لمكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية على منصة تويتر، جاء فيها: "التقى معالي د. سلطان أحمد الجابر، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف #COP28 وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، وأحد أكبر الداعمين لحماية البيئة، حيث ناقشا سبل تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف #COP28 وإحداث نقلة نوعية في العمل المناخي".

#COP28 President-Designate, Masdar Chairman and Minister of Industry and Advanced Technology #DrSultanAlJaber was honored to meet HM King Charles III 🇬🇧, an inspirational advocate for environmental action, to share more about #COP28UAE ’s goal to deliver transformative action. pic.twitter.com/TXah1BN9jA

وأردفت تغريدة أخرى: "ويتطلع فريق #COP28UAE للعمل عن قرب مع جلالته والعالَم، لإيجاد حلول عملية لتحديات المناخ والطبيعة، مع التركيز على اتخاذ إجراءات ملموسة وفعّالة للحفاظ على هدف عدم تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، ودعم المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ".

والمعروف أن الملك البريطاني يولي المناخ والبيئة عناية فائقة، ويُعرف في العائلة المالكة بأنه الأشد التزاماً بالنظم البيئية.

هذا، وتعقد الدورة 28 لمؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو في دبي.

#COP28UAE looks forward to collaborating with HM, his partners & the world to work closely on solutions at the intersection of climate & nature, focus on concrete actions across sectors to keep 1.5C alive & support those most affected by #climate impacts. @RoyalFamily. @COP28_UAE