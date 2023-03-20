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باريس: شهدت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعا طفيفا في بداية التداولات الاثنين في اليوم التالي لصفقة استحواذ مصرف يو بي إس السويسري على كريدي سويس، في عملية إنقاذ لم تساهم في إزالة شكوك المستثمرين في صلابة النظام المصرفي.

وبعد انهيارها في الصباح، ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف، فارتفع مؤشر بورصة باريس 0,14 % ومؤشرا فرانكفورت ولندن 0,04 % عند الساعة 10,00 بتوقيت غرينتش.