قدمت مؤسسة "آرتشي ويل"، المملوكة للأمير هاري وزوجته ميغان، هِبات بقيمة 1.2 مليون دولار لمؤسسات خيرية خلال عام 2023.

ودعمت "آرتشي ويل" مشاريع تتراوح بين تقديم العون لنساء أفغانيات يُقمن في الولايات المتحدة وبين التصدي للمعلومات المضللة، بحسب التقرير السنوي للمؤسسة.

كما ذهب جزء من الدعم لمشروع خيري معنيّ بمكافحة الألغام الأرضية، كان قد ذاع صيته على يد الأميرة الراحلة ديانا.

وتُظهر وثائق ضريبية أمريكية مِنحاً بقيمة مشابهة تقدّمت بها مؤسسة آرتشي ويل في العام السابق. وتمتلك المؤسسة حاليا أموالا تزيد قيمتها على 11 مليون دولار.

ورغم الكثير الذي كُتب عن حياة الأمير هاري وزوجته ميغان، يسلط هذا التقرير السنوي لمؤسستهما آرتشي ويل -جنبا إلى جنب مع ما كشفت عنه الوثائق الضريبية- ضوءاً أكثر سطوعا على أعمالهما في الولايات المتحدة.

وتأسست آرتشي ويل مع انتقال الأمير هاري وزوجته ميغان إلى العيش في الولايات المتحدة وتخلّيهما عن واجباتهما الملكية الرسمية.

وقد مر على تأسيس مؤسسة آرتشي ويل حتى الآن ثلاثة أعوام. وإلى جانب أذرع الإنتاج، تقدم المؤسسة مِنحاً وهبات خيرية.

وكشفت وثائق ضريبية خاصة بعام 2022 النقاب عن تبرعات بقيمة 1.2 مليون دولار قدّمتها مؤسسة آرتشي ويل، بما في ذلك 100 ألف دولار لصالح مشروع هالو تراست الخيري المعنيّ بمكافحة الألغام – الذي كانت تدعمه الأميرة الراحلة ديانا والدة الأمير هاري.

Getty Images الأميرة الراحلة ديانا زارت أنغولا في تسعينيات القرن الماضي حيث قدّمت دعما لمشروع هالو تراست لمكافحة الألغام

وفي عام 1997، وجّهت ديانا الأنظار إلى هالو تراست، بزيارة قامت بها الأميرة إلى المشروع القائم في دولة أنغولا.

وقد تواصل الأمير هاري مع أعضاء من مشروع هالو تراست حيث يعملون في أوكرانيا بعد الاجتياح الروسي.

وقدمت مؤسسة آرتشي ويل دعماً قيمته 200 ألف دولار لمشروع معنيّ بالمساواة بين الجنسين في واشنطن، وكذلك دعماً قيمته 125 ألف دولار لجمعية حقوقية مدنية، ودعماً آخر قيمته 100 ألف دولار لمشروع معنيّ بالتوعية على صعيد استخدام التكنولوجيا.

ويظهر الأمير هاري وميغان في مقطع فيديو ترويجي مع عدد من القضايا والحملات التي قام الزوجان بدعمها خلال عام 2023.