باريس: أعلنت نقابات شركة "يوروتانل" الخميس انتهاء الإضراب المفاجئ الذي بدأ ظهرا وإعادة فتح نفق المانش "هذا المساء" بعد اتفاق مع إدارتها.

وأعلن فرانك هرنت مندوب نقابة "اف او" الذي تلا بيانا أمام المقر في كوكيل شمال البلاد أن "التحرك بسبب الأزمة الاجتماعية في يوروتانل يقترب من نهايته (...) سيتم استئناف نشاط نفق المانش هذا المساء".

وأكدت إدارة غيتلينك، الشركة الام لـ"يوروتانل"، أن الاتفاق "يسمح بالاستئناف التدريجي لحركة قطارات يوروستار اعتبارًا من مساء اليوم(الخميس) وغدًا (الجمعة)".

وقال "إذا استأنف موظفو الشركة عملهم فذلك لأن المفاوضات التي أجريناها خلال النهار مع الإدارة العامة أتت بنتائج ترضينا" دون أن يذكر تفاصيل.

بدأ موظفو شركة يوروتانل الفرنسية إضرابا ظهر الخميس، مما أدى إلى إغلاق النفق وانقطاع الخدمة بشكل كامل.

وتحدث الاتحاد النقابي في بيان عن "التدهور الرهيب للمناخ الاجتماعي". وبحسب الإدارة طالبت النقابات بمضاعفة المكافأة البالغة 1000 يورو التي وعدت بها ثلاث مرات.

وأضاف "ندرك جيدًا أننا تسببنا ببعض الاضطرابات. وسنلتقي زبائننا خلال الساعات القليلة القادمة. وسنبذل قصارى جهدنا لاستقبالهم في أفضل الظروف".

وتوقفت جميع قطارات يوروستار التي تستخدم النفق وكذلك الشاحنات التي تنقل السيارات والشاحنات حتى إشعار آخر، بينما بدأت أولى رحلات المغادرة بمناسبة أعياد نهاية العام.

وكانت غيتلينك أكدت أن الإضراب الذي دعت إليه النقابات الفرنسية أدى إلى "الانقطاع الكامل للخدمة وإغلاق محطاتنا في فرنسا والمملكة المتحدة".

وأثار الإعلان عن إلغاء رحلات القطارات بعد الظهر إلى باريس وبروكسل وأمستردام من محطة سانت بانكراس في لندن حالة هلع بين الركاب، بحسب صحافية في فرانس برس كانت في المكان.

وسارع العديد من المسافرين الذين كانوا يخططون للعودة إلى فرنسا أو بلجيكا لقضاء العطلة لتغيير تذاكرهم لليوم التالي أو لحجز على وجه السرعة إحدى الرحلات الجوية التي لا تزال متاحة من العاصمة البريطانية.

كما اضطر موظفو الاستقبال والأمن في المحطة إلى إخراج الركاب الذين أنهوا الاجراءات الامنية وكانوا ينتظرون على الرصيف.