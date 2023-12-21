واشنطن: أجرى رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال تشارلز براون مباحثات عبر الفيديو الخميس مع نظيره الصيني ليو جينلي، وفق وزارة الدفاع الأميركية، بعد عام من تعليق المداولات على هذا المستوى بين البلدين.

بيلوسي

وكانت بكين علّقت هذه المباحثات احتجاجا على زيارة قامت بها نانسي بيلوسي لتايوان حين كانت لا تزال رئيسة لمجلس النواب الأميركي. الا أن الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ اتفقا خلال قمة عقداها الشهر الماضي في سان فرانسيسكو، على استئناف التواصل.

البنتاغون

وأكد المتحدث باسم البنتاغون في بيان أن براون بحث مع ليو في "أهمية العمل معا لإدارة التنافس (بين البلدين)، وتفادي الخطأ في الحسابات والإبقاء على خطوط التواصل واضحة ومباشرة".

وأشارت الى أنه كرّر أهمية أن ينخرط الجيش الصيني "في حوار بالعمق للتقليل من احتمال وقوع سوء تفاهم".

وتثير تايوان ذات الحكم الذاتي، توترا بين القوتين العظميين، اذ تعتبرها الصين جزءا من أراضيها وتتعهد إعادتها الى كنفها، بالقوة إن لزم الأمر. وتكرر بكين التحذير من أي قرارات أو إجراءات أميركية قد تعتبرها داعمة لاستقلال الجزيرة.

توتر

كما تصاعد التوتر بين البلدين في العام 2023 عقب رصد واشنطن تحليق منطاد صيني فوق أراضيها قائلة إنه لأغراض التجسس، وهو ما نفته بكين.

كما ازدادت حدة التوترات جراء لقاء بين رئيسة تايوان تساي إنغ-وين وكيفن مكارثي حين كان لا يزال رئيسا لمجلس النواب الأميركي، إضافة إلى إعلان واشنطن تقديم مساعدات عسكرية الى تايوان.