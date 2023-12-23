كوناكري: أعلنت الحكومة الغينية استئناف توزيع البنزين اعتبارا من السبت، بعد خمسة أيام من تعليق الإمدادات عقب انفجار في أكبر مستودع للوقود في البلاد نجم عنه حريق هائل وأسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل.

وكان السكان في كل أرجاء البلاد محرومين من البنزين منذ الاثنين، ما أدى إلى شل أجزاء كبيرة من الاقتصاد.

واندلعت تظاهرات الأربعاء والخميس في العاصمة كوناكري احتجاجا على ذلك تخللتها مواجهات بين قوات الأمن ومجموعات من الشباب يطالبون بإعادة إمدادات البنزين إلى محطات الوقود.

وقالت الحكومة في بيان صحافي مساء الجمعة "تعلن الحكومة أنه بفضل الجهود الدبلوماسية مع الدول المجاورة، ستزداد إمدادات الوقود في محطات الخدمة بشكل كبير".

واعتبارا من السبت "سيباع البنزين والديزل في محطات الوقود في كل أنحاء البلاد كالآتي: 25 لترا لكل مركبة وخمسة لترات لكل دراجة نارية ودراجة ثلاثية العجل، وستحظر تعبئة الحاويات"، كما أضاف البيان، مشيرا إلى أن الصهاريج ستتحرّك تحت حراسة.

وأعلنت الحكومة استئناف إمدادات الديزل لكن ليس البنزين.

وأدّى الانفجار والحريق الذي أعقبه إلى تضرّر مئات الأسر وخسائر مادية جسمية مقتل 23 شخصا على الأقل.