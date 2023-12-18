إيلاف من بيروت: غرد دورون كادوش، المراسل العسكري لإذاعة "غالاتس" الإسرائيلية، على منصة "أكس" معلنًا أن هجمات سيبرانية إسرائيلية عطلت عددًا كبيرًا من محطات الوقود في إيران اليوم الإثنين.

وقال غودوش في تغريدته بالعبرية:"توضح مجموعة قراصنة 'سبارو أوف بريداتور' التابعة لإسرائيل أن الهجوم السيبراني على محطات الوقود في إيران تم تنفيذه بطريقة خاضعة للرقابة، مع تحذير مسبق لخدمات الطوارئ في إيران".

עדכון: קבוצת ההאקרים ״הדרור הטורף״ המזוהה עם ישראל מבהירה כי מתקפת הסייבר על תחנות הדלק באיראן בוצעה באופן מבוקר, תוך אזהרה מראש לשירותי החירום באיראן (״הקש בגג״ בגרסת הסייבר?), והשארת חלק מהמשאבות פעילות, למרות שלטענתם יש יכולת להשבית את כולן (״מסדרון הומניטרי״ גרסת הסייבר?) >> — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) December 18, 2023

أضاف أن الهجوم ترك بعض محطات الوقود عاملة، "على الرغم من زعم المجموعة أنها قادرة على تعطيلها جميعها"، في ما وصفه بأنه "النسخة الرقمية من الممر الإنساني".

ونقل كادوش في تغريدة أخرى عن وزير النفط الإيراني قوله: "نقدر أنه في الساعة 15.00 سنتمكن من إعادة محطات الوقود للعمل يدوياً"، مضيفًا أن وسائل إعلام إيرانية تؤكد أن نحو 80 في المئة من محطات الوقود في العاصمة طهران معطلة.

وقال رضا نفار، المتحدث باسم جمعية مالكي محطات الوقود الإيرانية، لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية، إن مشكلة برمجية تقف وراء هذا العطل، مضيفًا:"تم التأكد من وجود مشكلة برمجية في نظام الوقود في بعض المحطات في جميع أنحاء البلاد، ويقوم الخبراء حاليًا بإصلاح المشكلة".

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن التلفزيون الإيراني إعلانه أن عددًا من محطات الوقود في طهران قد توقف عن تقديم خدماته للمواطنين، من دون أن توضح سبب ذلك.