إيلاف من الرياض: تراجع حجم الاكتتابات العامة الأولية في البورصات العالمية خلال 2023 بواقع 33 في المئة، لتبلغ متحصلات الطروحات 123.2 مليار دولار عبر نحو 1300 طرح، مقارنة بنحو 184.3 مليار دولار للعام السابق عبر طروحات تجاوزت 1400 طرح.

يقول ماجد الخالدي، من وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية" السعودية، إن حجم الاكتتابات الأولية العالمية تأثر بشكل أساس من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وكذلك بعض دول آسيا، "رغم النمو في الطروحات الجديدة في أميركا، بفعل عدد من العوامل كان أبرزها التشديد الصارم للسياسات النقدية، وكذلك التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم".

وبحسب رصد الوحدة، واستنادًا إلى بيانات أولية الاتحاد العالمي للبورصات، وتقرير شركة ey، يقول إن أسواق الإمارات والسعودية جاءت بين أكبر عشر أسواق عالمية من حيث حصيلة الطروحات.

الصين أولًا

في المراتب الأولى بين البورصات العالمية جاءت شنغهاي وسنتشن الصينية، بنحو 28 و20 مليار دولار من خلال 230 طرحا، لتستحوذ على 23 و17 في المئة من حصيلة الطروحات خلال 2023.

بعد ذلك، جاءت بورصة ناسداك بطروحات 11.6 مليار دولار، تمثل نحو 9.4 في المئة، ثم بورصة نيويورك بنحو 10.7 مليار دولار وتشكل 8.7 في المئة.

أما بورصة الهند فجاءت خامسًا بطروحات 6.9 مليار دولار، ثم هونغ كونغ بنحو 5.6 مليار دولار تمثل 4.5 في المئة.

ست طروحات

واستطاعت سوق أبوظبي تسجيل طروحات بنحو 5.5 مليار دولار عبر ستة طروحات، لتحتل المرتبة السابعة على مستوى بورصات العالم، مستفيدة من الإدراج الكبير لشركة بترول أبوظبي الوطنية الحكومية "أدنوك".

ويعد طرح "أدنوك" أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية وكذلك الأكبر في المنطقة خلال 2023، كما يعد ضمن شركات مدعومة من الدولة يجري إدراجها كجزء من خطط لتعزيز النشاط في أسواق الإمارات.

وبعد أبو ظبي، حلت طوكيو ثامنا بطروحات بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال تمثل 3.4 في المئة من طروحات العام الماضي.

السعودية تاسعة

في السعودية، بلغت حصلية الطروحات 3.6 مليار دولار تمثل نحو 3 في المئة من الإجمالي العالمي، ما يجعل السوق في المرتبة التاسعة على مستوى العالم، وعاشرا إندونيسيا بنحو 3.6 مليار دولار تمثل 2.9 في المئة.

رغم تراجع حجم الطروحات في السعودية مقارنة بعام 2022، إلا أن طرح شركة "أديس القابضة" عزز من حصيلة الطروحات، حيث يعد طرح "أديس" ثاني أكبر طرح في المنطقة خلال 2023 بحصيلة بلغت 1.2 مليار دولار، كما جاء في تقرير "الاقتصادية".

وبلغت متحصلات الطروحات في سوقي أبوظبي والسوق السعودية خلال العام الماضي نحو 9.1 مليار دولار، ما يمثل نحو 7.4 في المئة من إجمالي متحصلات الطرح عالميا، ونحو 81 في المئة من حصيلة طروحات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويأتي ذلك بفضل إدراجات عديدة من الشركات الحكومية.