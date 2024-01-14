إيلاف من عمان: نمت أعداد المسافرين عبر مطارات المملكة الأردنية الثلاثة بنسبة تقارب 18 بالمئة في العام المنصرم، لتتجاوز 9.5 مليون مسافر خلال 2023، مقارنة بنحو ثمانية ملايين مسافر في الفترة المماثلة من عام 2022.

وسجلت المطارات الأردنية هذا الرقم القياسي الجديد في أعداد المسافرين عبر 86 ألف رحلة جوية نفذتها شركات الطيران الوطنية والأجنبية في عام 2023، رابطة المملكة مع 81 وجهة دولية برحلات مباشرة، على ما أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو اليوم الأحد.

السعودية أول الوجهات

واستقطب مطار الملكة علياء الدولي، المطار الرئيسي في العاصمة عمان، النسبة العظمى من المسافرين، وبواقع 97 بالمئة من إجمالي القادمين والمغادرين، وكانت أولى الوجهات التي قصدها المسافرون السعودية بما يقارب 1.4 مليون مسافر، تليها الإمارات بواقع 1.2 مليون مسافر، ثم تركيا (1.1 مليون)، ومصر (804 آلاف)، وقطر (466 ألفاً) والولايات المتحدة الأميركية (438 ألفاً).

بدوره، سجل مطار الملك الحسين الدولي في العقبة عدد مسافرين بلغ 309 آلاف مسافر، منهم 109 آلاف راكب انتقلوا بين عمان والعقبة، وجاءت أبوظبي، عاصمة الإمارات، في المرتبة الأولى بعدد مسافرين بلغ 28 ألفاً، تليها وارسو في بولندا بواقع 20 ألفاً، ثم القاهرة (16.5 آلاف)، وصوفيا في بلغاريا (13.5 آلاف). أما اسطنبول في تركيا، فاحتلت المرتبة الخامسة بعدد مسافرين بلغ 13 ألف مسافر.

وبلغ عدد المسافرين عبر مطار عمان المدني 10435 مسافراً، استخدموا رحلات طائرات خاصة ذات حجم صغير.

وقال مستو إنَّ نسبة العبور الجوي للطائرات العابرة للأجواء الأردنية ارتفعت بنسبة 82 بالمئة مقارنة مع عام 2019، لتعبر الأجواء حوالى 86 ألف طائرة خلال عام 2023، مقارنة مع 47 ألف طائرة عبرت الأجواء خلال عام 2019.