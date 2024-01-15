طريف: تُعدُّ محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الواقعة في شمال المملكة العربية السعودية، وبمساحتها الشاسعة البالغة 130,700 كيلو متر مربع، ضمن النطاقات الإدارية الأربعة وهي: الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، إحدى أهم مسارات هجرة وعبور الطيور المهاجرة سنويًّا، وملاذًا طبيعيًّا، وذلك بفضل بيئتها المتوازنة وتضاريسها المتنوعة.

وأوضحت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في تقرير لها، أن المحمية تعد من أكبر المحميات التي تحتوي على مناطق مهمة للطيور في العالم، وذات أهمية عالية لحماية الطيور وهي خمس مناطق "طريف، وحائل، وطبرجل، والطبيق، وحرة الحرة".

وبينت الهيئة أن عدد الطيور الموثق مشاهدتها في المحمية بلغ 290 نوعاً، منها 88 بالمئة مهاجرة تعبر عن طريق المحمية، و12 بالمئة مقيمة في المحمية، وهي تمثل 58 بالمئة من إجمالي الطيور المسجلة بالمملكة، و 25 نوعاً من الطيور على القائمة الحمراء للطيور المهددة بالانقراض على الصعيد العالمي في المحمية، حيث تركز برامج الرصد والمتابعة الدورية في المحمية على حماية هذه الأنواع والعمل على تحسين وحماية موائلها.