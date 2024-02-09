أثار تقرير المحقق الخاص روبرت هار، الكثير من التساؤلات الخطيرة فيما يتعلق بذاكرة الرئيس الأميركي جو بايدن، الأمر الذي استجلب ردا قويا من بايدن.

ورغم معارضة هار محاكمة بايدن واتهامه بالاحتفاظ ببعض الوثائق الحكومية السرية، إلا أن المحقق الذي كان يعمل في إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، قال إن بايدن البالغ من العمر 81 عاما، في الغالب سيقدم نفسه في أي محاكمة على أنه "شيخ طاعن في السن، يحمل نوايا طيبة، ويعاني ذاكرة ضعيفة".

وفي تقريره، وجه هار اللوم لبايدن على الاحتفاظ ببعض الوثائق السرية، وتخزينها بشكل غير مناسب، ولا آمن.

وبعد قليل من إصدار التقرير، عقد بايدن مؤتمرا صحفيا عاجلا في البيت الأبيض، ليقول للصحفيين "ذاكرتي جيدة".

1- تساؤلات حول ذاكرة الرئيس

وجد التقرير أن ذاكرة الرئيس "بدت تعاني من قصور واضح". وهناك مئات المقتطفات في التقرير، تثير التساؤلات حول ذاكرة بايدن، ووقدرته العقلية.

في إحداها يصف التقرير مقابلة طويلة مع مارك زونيتايزر، المؤلف غير المعلن لكتاب جو بايدن، والذي قال في المقابلة، إن الرئيس يعاني لتذكر أحداث محددة، خلال فترة خدمته كنائب للرئيس السابق باراك أوباما.

وجاء في التقرير "حوارات بايدن المسجلة مع زونيتايزر عام 2017، إما بطيئة بشكل مؤلم، بسبب معاناة بايدن في تذكر الأحداث، وتفضيله أحيانا العودة لمذكراته المدونة".

ويورد التقرير لاحقا مقابلات بايدن مع هار والتي تطوع بايدن بإجرائها العام الماضي، ويصف ذاكرة الرئيس بأنها أصبحت أكثر سوءا.

ويقول التقرير "في مقابلته مع مكتبنا، أصبحت ذاكرة بايدن أكثر سوءا، ولم يتذكر متى كان نائبا للرئيس، ونسي في أول يوم من المقابلة متى انتهت خدمته في ذلك المنصب، ونسي في اليوم التالي، متى بدأت خدمته فيه".

وكذلك يصف التقرير ميف عانى بايدن في تذكر أحداث رئيسية سببت خلافات حادة في بداية فترة خدمة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وعلى وجه الدقة يقول التقرير إن بايدن عانى في تذكر تفاصيل الخلافات في إدارة أوباما حول الجنود الأميركيين في أفغانستان عام 2009، وكان بايدن وقتها يعارض فكرة نشر 30 ألف جندي إضافي هناك، لدعم حكومة حامد كرزاي، واقترح بايدن وقتها التوسع في العمليات الخاصة، وغارات المسيرات بدلا عن ذلك.

وجاء في التقرير "ذاكرته بدت مشتتة، عندما بدأ تذكر الخلاف حول أفغانستان، والتي شكلت أمرا هاما بالنسبة له، بين أمور أخرى، وقال بشكل خاطيء إنه كان "له رأي مخالف" للجنرال كارل إلكينبيري، بينما كان الجنرال في الواقع حليفا لبايدن، ومؤيدا له، كما تقول مذكرة لبايدن نفسه وجهها حينها لرئيسه أوباما".

يشير التقرير كذلك إلى أن بايدن لا يتذكر متى توفي نجله ذاكرا أن "لم يتذكر حتى ولو ضمن بضع سنين متى توفي نجله بو".

وقد توفي بو، الذي خدم كجندي في العراق، وعمل كمدع عام سابق في لاية ديلاوير، عام 2015، عن عمر يناهز 46 عاما، واعتبر بايدن ذلك اليوم أحد أسوأ أيام حياته.

وبينما ساق تقرير هار هذه الأمثلة للتدليل على تراجع ذاكرة بايدن، وقدراته العقلية، تعرض التقرير للهجوم من الديمقراطيين.

وانتقد المستشار الخاص لبايدن، ريتشارد سوبر، التقرير مطالبا هار بمراجعته مرة أخرى، فيما يختص "بذاكرة الرئيس بايدن، ليكون مناسبا لخبراتك".

وقال سوبر إن وصف ذاكرة الرئيس لم يكن "دقيقا ولا مناسبا" ولم يكن له محل في تقرير تابع لوزراة العدل.

وأشار سوبر أيضا إلى أن المقابلات التي أجراها هار مع بايدن جاءت بعد يوم من هجوم حماس على إسرائيل، وأن هار نفسه كان متقبلا لفكرة أن عددا من الشهود لم يتذكروا بعض الأحداث التي وقعت قبل 15 عاما.

2- حفظ الوثائق في "فراش الكلب" الخاص به

وفي التقرير جاء أن المحققين الذين زاروا منزل بايدن، في ديلاوير، وجدوا أن بعض الوثائق السرية المتعلقة بأفغانستان كانت محفوظة في مرآب السيارة الذي كان غير مرتب ويبدو بحال فوضوية.

وأضاف التقرير أن الوثائق كانت "ملفوفة بالبلاستيك قرب قفص شبه منهار خاص بالكلب، وفراش الكلب، وسطل فارغ ومصباح مكسور، ويعلوها التراب".

قال التقرير إن "المحلفين لم يمكنهم فهم أن المكان ليس مناسبا ليقوم شخص ما بحفظ وثائق يفترض أنها سرية وهامة بالنسبة إليه".

وبدلا عن ذلك شكك هار في ذاكرة بايدن قائلا إن الاكتشاف بدا "كموقع لتخزين وثائق سرية نسي صاحبها أمرها، أو أنه لا يعرف بوجودها".

3- بايدن ظن أن أوباما أخطأ بخصوص أفغانستان

بعد بداية فترة إدارة الرئيس السابق أوباما أصبح مقتنعا أن ويادة عدد الجنود في أفغانستان كان الحل الوحيد لإقرار الأوضاع هناك، لكن بايدن كان معارضا لتلك الفكرة.

واعتبر بايدن نفسه وقتها "شخصية تاريخية" وحرص على كتابة مذكراته بشكل يومي والاحتفاظ بها ليقوم لاحقا بإصدارها في كتاب.

يضيف التقرير أن بايدن كان لدية دافع للاحتفاظ بالوثائق الخاصة بأفغانستان لأنه كان يرغب في إثبات أنه كان معارضا لقرار الرئيس أوباما.

ويشير أيضا إلى أنه "اعتقد أن قرار الرئيس أوباما عام 2009 زيادة عدد الجنود في أفغانستان، كان خاطئا بقدر خطأ فيتنام" ويقول إنه "أراد الوثائق ليظهر أنه كان على صواب بخصوص أفغانستان، وأن منتقديه كانوا على خطأ".

4- التناقدات مع ترامب "المراوغ"

لكن تقرير هار ينصف بايدن في أنه سارع إلى تسليم الوثائق للمحققين بعد العثور عليها.

ويقول التقرير "سلم بايدن وثائق سرية لدار المحفوظات الوطنية، ووزارة العدل، ووافق على تفتيش عدة مواقع بينها مناول خاصة به، وتطوع لمقابلة معنا، كما تعاون مع التحقيقي بعدة أشكال".

وذكر التقرير عدة اختلافات في تعامل بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يواجه عدة اتهامات بإعاقة جهود المحققين في تخزينه وثائق سرية بشكل غير قانوني في منزله في فلوريدا، وهي الاتهامات التي ينفيها ترامب.

وجاء في التقرير "عكس الأدلة الخاصة ببايدن، تشير الأدلة في الاتهامات الموجهة لترامب حال تأكدها إلى وجود عوامل مشددة".

ويضيف "من الملاحظ أنه بعد إعطائه عدة فرص، لإعادة الوثائق السرية وتجنب المحاكمة يبدو ترامب رافضا لعدة أشهر، حسب عريضة الاتهام، كما أنه أيضا يعيق العدالة عبر استئجار آخرين لتدمير الأدلة ثم الكذب بشأن الأمر لاحقا".

5- هل من حق بايدن الاحتفاظ ببعض الوثائق؟

لقد احتفظ بايدن فترة طويلة بيومياته المدونة، حيث كان يكتب معلومات سرية ضمنها.

ويشير التقرير إلى أنه خلال فترة خدمته كنائب للرئيس والتي استمرت 8 سنوات، استمر سلوكه هذا حتى أنه كان يدون في يومياته، مضمون المقابلات السرية مع الرئيس، وتقارير مجلس الأمن القومي.

هذه اليوميات خرجت معه لاحقا من البيت الأبيض، وتم اكتشافها في درج غير مغلق في قبو منزله، في ديلاوير، وفيرجينيا، وكان بايدن حسب التقرير، على غير دراية بهذه اليوميات، لكنه كان يقرأ بعضها لكاتب الكتاب الخاص به.

غويراعي التقرير السابقة الخاصة بالرئيس السابق رونالد ريغان، الذي دون يومياته وكانت تحوي معلومات سرية، وهو ما يجعل من المقبول لبايدن الاعتقاد بأنه من حقه أن يفعل نفس الأمر.