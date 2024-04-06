جدة: تشهد أسواق ومحال الحلويات بمحافظة جدة إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين، والتي تعد أحد مظاهر الاحتفال بعيد الفطر، للاحتفاء بالمهنئين من الأهالي والأصدقاء والجيران بهذه المناسبة.

واستعدت معظم المحال المتخصصة ببيع الحلويات بجدة منذ وقت مبكر، لتوفير الكميات اللازمة لاستقبال الأعداد الكبيرة المتوقعة من المتسوقين خاصة هذه الأيام ، لاختيار الأصناف المختلفة من الحلويات والمكسرات التي يتم تقديمها صبيحة يوم عيد الفطر المبارك .

وتواكب الأسواق والمحال التجارية الإقبال على حلويات العيد، من خلال طرق العرض المتميزة التي تجذب الزبائن لشراء الحلويات الفاخرة، إلى جانب توفير الأواني والأطباق المختلفة التي يتم تقديم الحلويات فيها للزوار والمهنئين بالعيد.